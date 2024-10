Arbeiter (21) verletzt: Hat sich mit Schweißdraht ins Auge gestochen

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 14:58 / ©Nicholas Lim/Pexels/Canva Montage 5 Minuten

Am 16. Oktober gegen 10.25 Uhr war ein 21-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Klagenfurt in einer Ferlacher Firma mit Schweißarbeiten beschäftigt. Im Zuge dessen öffnete dieser das Visier des Schweißhelmes mit seiner linken Hand, in welcher er einen Schweißdraht hielt.

Ins Auge gestochen

Dabei stach er sich selbst mit dem Schweißdraht ins Auge. Nach der Erstversorgung vor Ort, durch die anwesenden Rettungssanitäter, wurde der 21- jährige auf die Augenabteilung des Klinikum Klagenfurt verbracht.