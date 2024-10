Die KPÖ startet mit diesen Schwerpunkten in die steirische Landtagswahl

„Die Steiermark ist in ein soziales Ungleichgewicht gekommen“, stellte KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler beim Auftakt zum Landtagswahlkampf fest. „Immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, sich das tägliche Leben leisten zu können.“ Wohnkosten, Heizung und Strom oder Lebensmittelkosten belasten die Menschen. Aber auch ein Gesundheitssystem, wo immer mehr auf private Leistungen ausweichen müssen, weil das Angebot gerade in den Regionen verknappt wird. Dabei entsteht eine Zwei-Klassen-Medizin. „Viele Leute kommen zu uns in die Sprechstunden. Dabei merken wir, das strukturelle Probleme vorliegen, die den Menschen zu schaffen machen. Daraus entwickeln wir unsere Politik“, so Klimt-Weithaler. „Wir haben aktuell eine ÖVP-Alleinregierung mit SPÖ-Beteiligung. Die KPÖ ist dabei ein wichtiges soziales Gegengewicht. Wir bringen die Anliegen der Bevölkerung in den Landtag. Deshalb hoffen wir, dass wir bei der Wahl noch an Gewicht zulegen können: Je stärker die KPÖ desto sozialer die Steiermark!“

Soziales, leistbares Wohnen, Kampf gegen Ungleichheit als Kernthemen

Claudia Klimt-Weithaler verwies auf die KPÖ-Kernthemen, allen voran leistbares Wohnen und ein gutes öffentliches Gesundheits- und Pflegewesen. „Gerade beim Wohnen wäre ohne die KPÖ in den letzten Jahren auf Landesebene wenig bis nichts weitergegangen“, so Klimt-Weithaler. Sie betonte den Erfolg der KPÖ-Wohnpetition, wo mit über 12.000 Unterschriften eine Erhöhung und Wertsicherung der Wohnunterstützung erreicht werden konnte. „Selbst Landeshauptmann Drexler hat zugeben müssen, dass der Druck der KPÖ ausschlaggebend dafür war, dass die Landesregierung beim Wohnen etwas tun musste. Gleichzeitig gäbe es noch viele Baustellen: die Einkommensgrenzen für Beihilfen seien zu niedrig angesetzt, auch dem Mittelstand müsse leistbares Wohnen ermöglicht werden. Gänzlich fehlen würde eine Förderschiene des Landes für den kommunalen Wohnbau“, heißt es in einer Aussendung der KPÖ zum Wahlauftakt.

Kahr: „Wohnen darf keine Ware sein“

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr unterstrich: „Auf allen Ebenen, wo die KPÖ vertreten ist, drängt sie darauf, dass Wohnen keine Ware sein darf.“ Weiters heißt es: „In Graz hat die KPÖ den Gemeindebau nicht nur vor dem Verkauf gerettet, sondern auch den Substandard beendet und sukzessive neue Wohnungen gebaut.“ Deshalb sei sie sehr froh, dass Claudia Klimt-Weithaler sich seit so vielen Jahren auch im Land für leistbares Wohnen einsetzt – dort gäbe es noch viel zu tun, verweist Kahr etwa auf die nötige Zweckbindung der Wohnbaufördermittel für neuen Wohnbau.