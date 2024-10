Messerattacke in Dornbirn: Hilfsbereiter Mann ließ Täter sogar ins Haus

In Dornbirn kam es zu einem schockierenden Angriff mit einem Küchenmesser. Der Täter wurde schnell gefasst.

Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich in Dornbirn ein dramatischer Vorfall. Ein Mann suchte gegen 13 Uhr das Haus eines ihm unbekannten männlichen Opfers auf, um nach Hilfe zu bitten. Das Opfer, hilfsbereit wie es war, ließ den Fremden herein. Plötzlich zog dieser jedoch ein Küchenmesser und verletzte den Mann. Nach dem Angriff flüchtete der Täter vom Tatort.

Schnelle Reaktion der Polizei: Täter wurde gefasst

Die Schwere der Verletzungen des Opfers ist derzeit noch unklar. Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Angreifer jedoch in der Nähe des Hauses festnehmen. Der Täter befindet sich mittlerweile im Gewahrsam der Behörden, während die Ermittlungen fortgesetzt werden.