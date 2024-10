Hollywood-Flair: Neue Film-Produktionshallen gehen in Wien in Betrieb

Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, und die HQ7 Studios, ein Unternehmen der CC Real International und 3MPG, realisierten gemeinsam am Betriebsstandort HQ7 zwei nach internationalem Standard geplante Sound Stages. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer, die Hafen Wien-Geschäftsführung Fritz Lehr und Doris Pulker-Rohrhofer sowie Anu Shanker, Managing Director HQ7 Studios GmbH, übergeben die beiden Studios nun offiziell ihrer Bestimmung.

Rosenhügel-Filmstudios vor rund 10 Jahren geschlossen

Früher produzierte man Filme in Wien in den Rosenhügel-Filmstudios, vor rund zehn Jahren wurden sie geschlossen und sukzessive abgerissen. So entstand eine Lücke in der heimischen Filmbranche. Als Ausweichquartiere wurden in den vergangenen zehn Jahren dann oft leerstehende Industrie- und Lagerhallen im Raum Wien provisorisch und aufwendig zu „Studios“ umfunktioniert. Das soll sich nun ändern und durch den Bau der HQ7 Studios können auch internationale Produktionen wieder nach Wien geholt werden.

„Internationale Dreharbeiten wichtig für Tourismus und Filmwirtschaft„

Internationale Dreharbeiten sind von zentraler Bedeutung für Wiens Tourismuswirtschaft und Filmwirtschaft. Durch das im März 2022 ins Leben gerufene Vienna Film Incentive setzen wir bereits einen Anreiz, um internationale Filmemacher*innen für Wien zu begeistern und um die vielen verschiedenen Facetten der Stadt weltweit verstärkt auf die Leinwände zu bringen. Durch die Eröffnung der neuen HQ7 Studios wird diese Maßnahme nun optimal ergänzt und aufgewertet. Wien als Drehort bedeutet nicht nur Aufträge für die lokale Wirtschaft, standortwirksame Aufwendungen für Nächtigungen oder die Verpflegung der Filmteams, sondern zahlt langfristig auch in die touristische Attraktivität der Stadt ein“, zeigt sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke erfreut.

Neue Film-Produktionshallen in Wien

Der Name HQ7 Studios leitet sich von der Adresse ab: Ein Gebäude mit zwei Hallen steht auf dem Areal der 7. Haidequerstraße 6: Die beiden Studios haben eine beachtliche Gesamtfläche von rund 3.000 Quadratmetern und sind spezifisch als „soundproofed“ (schalldicht) geplant und ausgeführt. Es handelt sich um zwei eigenständige Hallen, Studio 1 mit rund 2.000 m2 exklusive Servicezone, Studio 2 mit rund 1.000 m2 exklusive Servicezone. Beide Hallen sind so ausgestattet, dass zwei Produktionen unabhängig voneinander zur gleichen Zeit realisiert werden können. Vergleichbare Möglichkeiten für Filmproduktionen sind in Österreich nicht zu finden. Die innere Lichte der Hallen beträgt 13 Meter. Beide Hallen sind völlig leer und für schweres Gewicht ausgerichtet: Die Dachträger können zusammen bis zu 180 Tonnen tragen. Alles ist barrierefrei, durch die beiden Haupttore passen LKW, die mit dem Filmequipment gleich direkt in die Hallen fahren können, außerdem sind die Einfahrtstore als Schallschleusen ausgeführt. Die flächendeckende Bodenheizung rundet die moderne Ausstattung ab und ist einzigartig in Europa.

Pathologie und Krankenhaus inklusive

Direkt neben den Studios stehen zwei fixe Sets für Produktionen zur Verfügung: eine Spitalskulisse mit Requisiten direkt aus dem ehemaligen Krankenhaus Floridsdorf sowie eine originalgetreu nachgebaute Filmpathologie, die von Jori-Studios gebaut und betrieben wird. Gleich neben den Hallen können im angrenzenden HQ7-Gewerbe-Komplex außerdem Produktionsbüros angemietet werden. Es besteht die Möglichkeit, Räumlichkeiten für Kostüme, Maske, Werkstätten, Ateliers und Lager anzumieten, um bei nationalen und internationalen Produktionen den gesamten Verlauf eines Filmprojektes begleiten zu können. Diese ideale Infrastrukturkombination bildet die Grundlage für Arbeiten auf höchstem Niveau. „Mit dem Betrieb der HQ7 Studios, finden nationale und internationale Produktionen ab sofort eine professionelle Umgebung vor. Die Kombination von Incentives (FISA+, Vienna Film Incentive), gut ausgebildeten Crews und nun auch den Studios, wird es den Producerinnen aus dem In- und Ausland noch leichter gemacht in Wien zu drehen. Auch wird die Arbeit der lokalen Dienstleisterinnen im Requisitenbau, Equipment- und Kostümverleih usw. weltweit hochgeschätzt“, so Anu Shanker, Managing Director HQ7 Studios.

Zukünftige Filmprojekte

Für das Jahr 2025 sehen die Betreiber einen schönen Mix an internationalen, aber auch österreichischen Spielfilmen und Serien auf sich zukommen. Die meisten Produktionen werden aus Deutschland sein, aber auch der britische Markt nimmt gerade Anlauf.