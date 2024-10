Gold für „Am Wörthersee“: PR-Stunt gewinnt Golden Drum Award

Die spektakuläre Kampagne „Am Wörthersee“ wurde bei den renommierten Golden Drum Awards in der Kategorie „Motion Craft, Direction“ mit einer Golden Drum ausgezeichnet. Im Frühjahr 2024 sorgte der mutige PR-Stunt über die Grenzen Österreichs hinaus für Furore und generierte innerhalb von nur vier Wochen eine Reichweite von mehr als 62 Millionen Kontakten. Das einzigartige Projekt, ein PR-Stunt der Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH, konnte sich bei dem Kreativ-Festival Golden Drum in einem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld mit über 1.000 Einreichungen durchsetzen und die Jury überzeugen.

Gelungener PR-Stunt

Regisseur Patrick R. Neubäck, der den spektakulären Trailer mit Schauspiel-Größen wie Manuel Rubey, Julian Waldner, Reinhard Nowak, Michael Pink und Sarah Jung inszenierte, zeigt sich begeistert: „Unglaublich, bei diesen hochkarätigen Awards als Sieger hervorzugehen.“ Die kreative Idee, eine fiktive Serie für die Region Wörthersee in Netflix-Qualität zu bewerben, erregte sowohl in klassischen als auch sozialen Medien große Aufmerksamkeit. Innerhalb von nur vier Wochen sahen über zwei Millionen Nutzer den Trailer „Am Wörthersee“ auf YouTube; mit der Kampagne rund um den Trailer wurde eine Reichweite von mehr als 62 Millionen Kontakten und ein Mediawert in Höhe von über 2,8 Millionen Euro erzielt.

Peschel: „Wie innovativ und einzigartig unsere Kampagne ist“

Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH:

„Die Auszeichnung bei den Golden Drum Awards zeigt, wie innovativ und einzigartig

unsere Kampagne ist. Wir haben damit große Aufmerksamkeit für die Region erzielt

und eine nachhaltige Verjüngung des Markenimages angestoßen.“ Die Kombination

aus Starbesetzung, hochprofessioneller Produktion und strategischem Marketing

führte zu einer der erfolgreichsten PR-Aktionen des Jahres.

TOP 10 Rankings

Auch die beteiligten Agenturen erzielten hervorragende Platzierungen bei den Golden Drum Awards. Die Innsbrucker Produktionsfirma „Lensecape“, die federführend an der Realisierung des Trailers beteiligt war, erreichte den fünften Platz in der Kategorie „Independent Agency of the year“. Und die Münchner Kommunikations-Agentur Hansmann PR, die für das Marketing rund um den Trailer verantwortlich zeichnete, schaffte es aufgrund der kreativen Umsetzung und den damit erzielten Reichweiten in den Kategorien „Digital Agency of the year“ auf Rang vier und in der Kategorie „Media Agency of the year“ auf Platz sieben.

Brunnthaler: „Es macht mich besonders stolz“

Marcel Brunnthaler, Geschäftsführender Gesellschafter von Hansmann PR: „Es macht mich besonders stolz, dass wir uns trotz der äußerst namhaften Konkurrenz durch Agenturen wie Saatchi & Saatchi, Serviceplan oder Publicis und millionenschweren Kampagnen für Brands wie Heineken, KFC oder Audi behaupten und einen Golden Drum gewinnen konnten.“ Lensecape-Inhaber Stefan Ager, der zusammen mit seinem Geschäftspartner Andreas Gumpenberger die Idee zu „Am Wörthersee“ hatte, resümiert: „,Am Wörthersee‘ hat nicht nur eine enorme Reichweite und ein Millionenpublikum begeistert, sondern zeigt auch das kreative Potenzial, das innovative Tourismuswerbung bieten kann.“