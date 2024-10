276 Millionen Euro betroffen: Wiener Bank wird von Behörden geschlossen

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 16:32 / ©pixabay.com

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am heutigen Tag die European American Investment Bank AG (Euram Bank), mit Sitz in Wien, per Mandatsbescheid die Fortführung ihres Geschäftsbetriebs untersagt. Dies bedeutet, dass ab sofort keine Einzahlungen, Abhebungen oder Überweisungen mehr möglich sind. Diese drastische Entscheidung löst einen Einlagensicherungsfall aus, der eine Rückerstattung von gedeckten Einlagen für betroffene Kunden nach sich zieht.

Einlagensicherung greift ein

Einleger, deren Guthaben bis zu 100.000 Euro betragen, können sich auf die gesetzliche Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. verlassen. Diese garantiert innerhalb von sieben Arbeitstagen die Erstattung ihrer gedeckten Einlagen. Hierzu zählen nicht nur Guthaben auf Giro- und Pensionskonten, sondern auch Einlagen auf Sparbüchern und Sparkonten. In besonderen Fällen können Beträge von bis zu 500.000 Euro zurückgezahlt werden.

Ursachen für die Maßnahme

Die Entscheidung zur Untersagung des Geschäftsbetriebs war notwendig, um die Interessen der Gläubiger zu schützen. Eine erforderliche Kapitalerhöhung von mindestens 25 Millionen Euro wurde nicht beschlossen, und eine plausible Selbstabwicklung der Bank konnte ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Die Probleme der Bank sind auf gravierende Mängel in der Geldwäscheprävention zurückzuführen, die das Neugeschäftsverbot zur Folge hatten. Zudem leidet die Bank unter einem hohen Wertberichtigungsbedarf im Kreditportfolio.

Entschädigungsverfahren startet

Die Einlagensicherung AUSTRIA (ESA) hat bereits mit den Vorbereitungen für die Entschädigung der Einleger begonnen. Insgesamt 757 Kunden müssen entschädigt werden, wobei die Einlagen bei der Euram Bank insgesamt 276,3 Millionen Euro betragen. Die ESA wird sicherstellen, dass die betroffenen Einleger innerhalb kürzester Zeit informiert werden. Stefan Tacke, Geschäftsführer der ESA, betont, dass die rasche Abwicklung des Entschädigungsverfahrens online erfolgen wird.

Fachkundige Aufsicht sichergestellt

Zur Überwachung des Kreditinstituts wurde der Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer Gerd Konezny als fachkundige Aufsichtsperson eingesetzt. Die FMA ergreift somit alle notwendigen Maßnahmen, um die ordnungsgemäße Auszahlung der Einlagen sicherzustellen und die wirtschaftlichen Belange der Gläubiger zu wahren. Die Einlagensicherung arbeitet bereits intensiv mit der Euram Bank zusammen, um die Rückzahlungen schnellstmöglich zu organisieren.