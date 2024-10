„Bratlfett statt Mohamed“: Wirbel um rassistisches Eröffnungsplakat

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 16:42 / ©Privat

„Bratlfett statt Mohamed“, das Foto eines Plakates, das derzeit im Internet kursiert, sorgt für Aufregung. Der Auftraggeber, Alexander Vincini aus Lavamünd, meint auf ein Anfrage von 5 Minuten: „Ein Werbegag für unser Gasthaus, der durch die Decke ging.“ Eigentlich war es eine „b’soffene Geschichte“. „Ich habe ein altes Gasthaus gekauft und die Idee gehabt, dafür etwas zu werben, da ist uns das mit dem Plakat bei einem Umtrunk eingefallen. Wir sind am Abend zusammengesessen, einer hat das Bild gemacht und nun ist es überall im Internet aufgetaucht“, erzählt Vincini.

Werbegag soll keine Beleidigung für Moslems sein

Als Beleidigung der Moslems sei die Werbeaktion für sein neues Gasthaus jedenfalls nicht zu sehen.. „Wir beschäftigen in unserer Firma Moslems, die haben darüber gelacht, ich wollte damit auch sicher niemanden beleidigen. Das war nicht meine Absicht“, beteuert er. Nachsatz: „Aber noch leben wir in Österreich“, glaubt er sich diesen Spruch ungestraft leisten zu können. Er will das Plakat nach den Aufregungen, die schon ringsum entstanden sind, nun nicht mehr öffentlich herzeigen. Ob es daraus strafrechtliche Folgen geben wird, ist bis jetzt noch unklar.