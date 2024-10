Fanmärsche und Sperren: So wirkt sich das Grazer Derby auf die Öffis aus

Am Samstag, den 19. Oktober 2024, beginnt um 17 Uhr das Grazer Stadtderby SK Sturm gegen GAK 1902 in der Merkur Arena. Bereits ab 12 Uhr tritt ein polizeilich verordneter Sicherheitsbereich rund um das Stadion in Kraft. Aktuellen Informationen zufolge haben die Fans beider Mannschaften vor dem Spiel einen Fanmarsch zum Stadion bzw. eine Feier am Stadionvorplatz in Liebenau geplant. Mit anlassbedingten bzw. temporären Verkehrssperren rund um das Stadion ist also ab Mittag zu rechnen.

Fanmarsch der GAK-Fans und Fanfest der Sturm-Fans

Die GAK-Fans wollen ihre Mannschaft beim Stadion in Empfang nehmen. Aufgrund des Fanmarschs ab 13 Uhr auf der Strecke ORF-Park – Brucknerstraße – Münzgrabenstraße wird daher in der Zeit zwischen 13 bis 13.30 Uhr mit anlassbezogenen Anhaltungen der Buslinien 64 und 66 zu rechnen sein. Die Sturm-Fans treffen sich ab 12 Uhr am Stadionvorplatz. Ein Fanmarsch ist nicht geplant.

Zur Straßenbahnlinie 4

Die Straßenbahnlinie 4 verkehrt nach Liebenau. Ab ca. 15.30 bis 17 Uhr werden zwei zusätzliche Einschubwagen vom Jakominiplatz zum Stadion Liebenau eingesetzt. Der Straßenbahnbetrieb sollte bis auf kurze verkehrs- und polizeibedingte Anhaltungen weitgehend störungsfrei verlaufen. Die Graz Linien halten aber dennoch Einschubbusse in Liebenau und am Jakominiplatz in Bereitschaft. Sollte die Polizei den Bereich um das Stadion doch sperren, dann fahren die Graz Linien mit Einschubbussen vom Jakominiplatz entweder über die Münzgrabenstraße oder die Raiffeisenstraße weiter nach Liebenau.

Wie geht es nach dem Spiel weiter?

Graz Linien halten zusätzlich sechs Einschubstraßenbahnen ab Stadion Liebenau zurück in die Stadt zu den normalen Kurswagen der Linie 4 bereit. Weiters sind sechs Gelenkbusse ab 18.30 Uhr in der Liebenauer Hauptstraße bereitgestellt. Diese sind primär für GAK-Fans, die nach dem Spielende von der Liebenauer Hauptstraße über die Münzgrabenstraße zum Dietrichsteinplatz gebracht werden.