Sturz aus fünf Metern: 67-Jähriger fällt von Leiter und verletzt sich schwer

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, im Bezirk Braunau. Ein 67-jähriger Mann führte am Waldrand in der Nähe seines Hauses Gartenarbeiten durch, als er schwer stürzte. Er lehnte eine Aluminiumleiter an einen Tannenbaum, um in der Baumkrone Tannenreisig zu schneiden. Nachdem er die Leiter bestiegen hatte, begann er mit der Arbeit.

Plötzlicher Sturz: Leiter kippt, Mann schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Plötzlich geriet die Leiter ins Wanken, verdrehte sich und der Mann verlor das Gleichgewicht. Er stürzte aus einer Höhe von etwa fünf Metern rückwärts auf den Boden. Der schwer verletzte Mann schrie um Hilfe, woraufhin seine Ehefrau die Rettungskräfte alarmierte. Ein Rettungshubschrauber wurde umgehend an den Unfallort gerufen. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter wurde der Mann mit schweren Verletzungen ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen.