Heldentat: Mutiger Lehrer rettet beeinträchtigten Jungen aus den Fluten

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 17:43 / ©Google Streetview Screenshot

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, gegen 11.15 Uhr, kam es westlich der Universitätsbrücke in Innsbruck zu einem dramatischen Vorfall. Ein 12-jähriger beeinträchtigter Bub sprang aus bisher ungeklärten Gründen von einer Ufermauer in den Inn und wurde etwa 100 Meter flussabwärts getrieben. Der Lehrer des Jungen, der den Vorfall beobachtete, zögerte nicht und sprang ihm sofort nach, um ihn zu retten.

Lehrer riskiert alles, um den Bub zu retten

Der Lehrer, der dem Jungen sofort folgte, konnte ihn schließlich östlich der Universitätsbrücke aus dem reißenden Fluss retten. Dabei zog sich der Junge eine schwere Verletzung am rechten Fuß zu, während der Lehrer eine leichte Fersenverletzung erlitt. Trotz der Schmerzen gelang es dem Lehrer, den Jungen in Sicherheit zu bringen.

Rettungseinsatz mit Feuerwehr und Boot

Um die Situation zu bewältigen, wurden mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzugezogen. Insgesamt vier Fahrzeuge sowie ein Rettungsboot waren im Einsatz, um die Lage abzusichern und eine schnelle Versorgung des Jungen sicherzustellen. Der 12-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Innsbruck gebracht, während der Lehrer sich selbstständig in ärztliche Behandlung begab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2024 um 17:49 Uhr aktualisiert