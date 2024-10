Verzweifelter Hilferuf von Vergiftungsopfer: „Bitte gebt uns eine Stimme!“

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 17:57 / ©pexels

Es ist erschütternd, wenn man die Geschichte von Thomas T.* (42) aus Kapfenberg hört. Begonnen hat alles 2006. Zu jener Zeit war er noch Berufssoldat beim österreichischen Bundesheer: „Im Zuge einer Übung bin ich damals aus zwei Metern Höhe gestürzt.“ Zur Abklärung wurde er zu einer Magnetresonanz-Untersuchung geschickt. Danach begannen die Symptome. „Extreme Muskelschmerzen und Kreuzschmerzen. Es war sehr dubios, ich war gesund, sportlich und konnte mir nicht erklären, woher diese Beschwerden plötzlich kamen.“ Auch die Ärzte konnten sich keinen Reim auf seinen Zustand machen.

Symptome kamen zurück

In den folgenden Monaten „kamen und gingen“ die Symptome. Mit den Jahren wurden sie allmählich immer weniger. „Ich hatte damals ein schönes Leben, begann eine Karriere bei den österreichischen Bundesbahnen“, erzählt der Betroffene. Doch dann hatte Thomas T.* einen Leistenbruch: „Das war 2022. Mein Arzt riet mir ein Titan-Netz einsetzen zu lassen, was ich auch gemacht habe.“ Etwa zwei Monate nach dieser Operation kamen die Symptome von 2006 massiv zurück. Und verschlimmerten sich sogar.

Erneut zwei MRTs

„Es waren die gleichen Schmerzen, die ich 2006 hatte. Dazu kamen eine Bindehautentzündung, extremer Nachtschweiß und punktförmige Hauteinblutungen.“ Erneut konsultierte Thomas mehrere Ärzte, doch wieder konnte sich niemand erklären, woher diese Beschwerden plötzlich (wieder) kamen. Um abzuklären, ob er vielleicht unter multipler Sklerose leidet, wurde er eine Woche stationär im Krankenhaus aufgenommen. Viele Untersuchungen folgten, darunter auch zwei MRTs: „Als mir das Kontrastmittel injiziert wurde, schlug mein linker Fuß aus und ich hatte Blitze vor den Augen.“ Sechs Stunden später bekam er Muskelzuckungen, Knochenschmerzen, Schwindel und das Gefühl von Nadelstichen unter der Haut.

Diagnose: nur „Einbildung“

Entlassen wurde Thomas mit dem Befund „Somatisierungsstörung und Hypochondrie“. Anders ausgedrückt: Er bilde sich die Schmerzen ein, es gäbe keine medizinische Ursache dafür. Um „runterzukommen“ fuhr er mit seiner Familie nach Kroatien. „Während dieses Urlaubs musste ich mich plötzlich übergeben, habe am ganzen Körper gezittert und aus meinem rechten Ohr floss Blut.“ Sofort packte die Familie ihre Sachen, fuhr zurück nach Österreich und mit Thomas wieder ins Krankenhaus, wo er in die psychiatrische Ambulanz verwiesen wurde. Dort riet man ihm Antidepressiva zu nehmen.

„Wie Schuppen aus den Augen“

Thomas fühlt sich bis heute von vielen Ärzten wenig unterstützt. „Ich hatte keine Ahnung was mit mir los war. Viele haben mich aufgrund der Hypochondrie-Diagnose von vorn herein abgestempelt.“ Er musste immer öfter in Krankenstand gehen. Die Zeit verging, niemand konnte ihm helfen. Bis seine Schwester zufällig einen Artikel über Chuck Norris fand. Darin ging es um die Gadolinium-Vergiftung seiner Frau, die durch das injizierte Kontrastmittel bei einer MRT-Untersuchung entstehen kann. „Da fiel es mir wie Schuppen aus den Augen.“

Hilfe aus den USA

„Mir fiel plötzlich der zeitliche Zusammenhang mit der MRT-Untersuchung von 2006 ein und auch die beiden MRTs nach meiner Operation.“ Erneut begann für ihn ein Ärztemarathon, bei dem Thomas T. hauptsächlich Geld für kostspielige Heilbehandlungen verlor, aber wenig Hilfe fand. „Irgendwann habe ich Dr. Semelka kontaktiert und ihm meine ganze Geschichte erzählt.“ Der amerikanische Arzt ist Radiologieberater und Experte für Gadoliniumtoxizitä. Er erklärte Thomas, dass es schon Fälle gab, bei denen im Zuge einer Operation oder eines Infekts die Symptome Jahre nach der Kontrastmittel-Injektion wieder zurückkamen.

Privatkredit für Arztkosten

Zeitgleich erfuhr Thomas, dass sein Körper auch allergisch auf das implantierte Titan reagiert. „Auch diese Testung musste ich selbst bezahlen.“ Obwohl es zuerst hieß, dass eine Entfernung dieses Netzes nicht mehr möglich sei, fand Thomas einen Weg es in einer sechsstündigen OP entfernen zu lassen. „Das Titan ist jetzt weg, aber das Problem mit dem Gadolinium habe ich noch immer.“ Insgesamt 17.000 Euro gab Thomas bisher für Behandlungen und Arztkosten aus. „Ich musste mir einen Kredit aufnehmen.“

„Manche haben den Kampf aufgegeben“

Heute weiß er nicht, wie lange er überhaupt noch arbeitsfähig sein wird: „Ich habe Muskelschwund an den Unterschenkeln, die Schmerzen sind beinah unerträglich. Dazu kommen Sehstörungen, Schlafstörungen, Muskelzuckungen. Wenn ich es schaffe einen Kilometer zu gehen, ist das viel.“ Thomas erzählt, er habe auch ein Vermögen für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben. Diese werden in den diversen Selbsthilfegruppen für Gadolinium-Vergiftungs-Opfer empfohlen, um das Schwermetall aus dem Körper auszuleiten. Dort habe er auch viele andere Leidensgenossen aus Österreich kennengelernt. „In diesen Gruppen sind alle verzweifelt und fühlen sich alleingelassen. Manche sind bettlägrig, manche haben den Kampf inzwischen aufgegeben.“

„Ohne meine Partnerin wäre ich obdachlos“

„Ich weiß ehrlich nicht wie es weitergehen soll.“ Auch sein Privatleben leide unter seiner Krankheitsgeschichte: „Ich schaffe es gerade so, dass ich meiner Arbeit nachgehe. Wenn ich diese verliere, ist meine Existenz zerstört.“ Hätte er seine Partnerin nicht, wäre er inzwischen obdachlos. Haushalt, Kindererziehung, … Thomas kann bei nichts mehr helfen. „Die Beziehung ist extrem belastet. Ich kann nur jeden Tag ,Danke‘ zu ihr sagen.“ Seine letzte Hoffnung ist es, dass er doch noch einen Arzt findet, der sich seines Falles annimmt und „vielleicht einmal in diese Richtung forscht.“ Damit zumindest eine kleine Aussicht auf Linderung und Erfolg besteht.

*Name von der Redaktion geändert