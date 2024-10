Bauer Seppi im Liebesglück? Überraschungsgast sorgt für Herzklopfen

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 18:01 / ©ERNST KAINERSTORFER

In der aktuellen Staffel „Bauer sucht Frau“ ist auch Bauer Seppi aus Hermagor auf der Suche nach der großen Liebe – das war zumindest im Vorfeld der Plan. In der Vorwoche gab es bei dem Gailtaler nämlich ein Liebesdrama und bittere Tränen: Seppi erklärte seinen Hofdamen Marina und Jacqueline, dass er sich bereits vor dem Start der Datingshow in eine andere Frau verliebt habe und sich nur zur Teilnahme entschieden hat, um nicht alle Beteiligten zu enttäuschen. Daraufhin entschlossen sich seine beiden Hofdamen zur Abreise und Seppi blieb allein zurück.

Johanna will Seppi besser kennenlernen

Doch in der heutigen Folge wartet eine Überraschung. Seppis Flamme Johanna, wegen der er Marina und Jacqueline ziehen ließ, reist auf den Hof im Gailtal, um Seppi besser kennenzulernen. „Ich habe mir gedacht, es könnte die Richtige dabei sein, aber ich bin draufgekommen, dass mein Herz für dich schlägt“, gesteht der sonst so zurückhaltende Kärntner der neuen Dame am Hof. Kommt es vielleicht sogar zu einem ersten Kuss zwischen den beiden? Das erfahren die Fans heute um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.