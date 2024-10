KFC-Start in Villach: „Wir sind wirklich glücklich mit den Kärntnern“

Das lange Warten hat ein Ende: Heute um 10 Uhr öffnete die KFC-Filiale am Villacher Hauptplatz ihre Pforten für hungrige Gäste. Das neue Fast-Food-Lokal befindet sich in dem Gebäude, in dem bis Jänner dieses Jahres ein McDonald’s angesiedelt war. Wir haben mit der KFC-Marketing-Managerin Agnieszka Imsirovic gesprochen.

Zufrieden mit der Villacher Innenstadt

Die Standortwahl am Hauptplatz fiel den Verantwortlichen nicht schwer. „Wir wollten immer eine Fläche in der Villacher Innenstadt und sind froh, dass wir etwas in so toller Lage gefunden haben“, erklärt Imsirovic. Die Vorteile liegen für die Marketing-Chefin auf der Hand. „Es ist ein tolles Haus mitten in der Stadt, es ist gut erreichbar und hat ein schönes und gemütliches Interieur. Auch der Ausblick aus dem ersten Stock ist toll“, schwärmt sie.

Erfolgreicher Eröffnungstag in Villach

Der Eröffnungstag wird von KFC als voller Erfolg bezeichnet. „Heute ist ein verregneter Mittwoch, wir wussten nicht, wie viele Gäste kommen werden. Aber schon vor der Eröffnung hat sich eine kleine Schlange vor dem neuen KFC gebildet und wir hatten bisher den ganzen Tag regen Besuch“, berichtet die Marketing-Managerin erfreut im 5-Minuten-Interview. Zwar sei erst relativ knapp vor der Eröffnung alles fertig geworden, doch alles in allem habe alles gut funktioniert und das gesamte Team habe sich sehr gefreut, als sie gemeinsam vor dem fertig hergerichteten Restaurant standen. Insgesamt sind aktuell 30 Mitarbeiter in der Villacher KFC-Filiale beschäftigt, doch es gibt Raum für mehr: „Für den Start sind wir gut aufgestellt, aber wir freuen uns weiterhin über Bewerbungen“, erklärt Imsirovic.

©5 Minuten Mit einem „Hello Villach“ werden die Villacher Kunden in der neuen Filiale begrüßt.

Kentucky Fried Chicken auf Expansionskurs

Das neue Lokal am Villacher Hauptplatz ist nicht der erste Kärntner Standort der Fast-Food-Kette. Im Sommer eröffnete KFC eine Filiale in Klagenfurt. „Wir haben in Klagenfurt gesehen, wie groß das Potenzial in Kärnten ist, die Filiale läuft super! Wir sind wirklich glücklich mit den Kärntnerinnen und Kärntnern“, erklärt Imsirovic. Generell befindet sich KFC gerade auf Expansionskurs in Österreich: Heuer werden noch zwei Filialen, eine in St. Pölten im November und eine in Liezen im Dezember, eröffnet. Auf die Frage, ob in Kärnten weitere KFC-Filialen kommen könnten, konnte die Marketing-Chefin noch keine eindeutige Antwort geben: „Heuer kommt in Kärnten sicher nichts mehr. Wir schauen jetzt einmal, wie Villach läuft, und dann sehen wir weiter. Potenzial ist auf jeden Fall da.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2024 um 18:19 Uhr aktualisiert