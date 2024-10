Bombendrohungen in Österreich: Verdächtiger Schweizer wird nicht ausgeliefert

Ein 20-jähriger Mann, der im Verdacht steht, zahlreiche Bombendrohungen gegen Einrichtungen in Österreich ausgesprochen zu haben, wurde kürzlich in der Schweiz vorläufig festgenommen. Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer Razzia, jedoch wurde keine Untersuchungshaft beantragt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Gallen bestätigte. Der Verdächtige wird von den Schweizer Behörden nicht an Österreich ausgeliefert, da er als Schweizer Staatsbürger zustimmen müsste, was er jedoch verweigert.

Vorwürfe aus Österreich

Die Staatsanwaltschaft Linz hat bereits ein Strafverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet, jedoch steht dieses nicht in direktem Zusammenhang mit den aktuellen Bombendrohungen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, bestätigte, dass der Verdächtige in der Vergangenheit durch Delikte wie gefährliche Drohungen und versuchte Erpressung in Oberösterreich aufgefallen ist. Auffällig ist, dass der 20-Jährige bisher nicht persönlich in Oberösterreich gesichtet wurde, was die Ermittler vor ein Rätsel stellt.

Ermittlungen zur Motivation

Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Drohungen anonym per Telefon und über digitale Plattformen eingegangen sind. Besonders bei den Bombendrohungen gegen Bahnhöfe wurden E-Mails verwendet, die laut Berichten häufig den Satz „Allahu Akbar“ enthielten, wie die „Oberösterreichische Nachrichten“ berichten. Während einige Ermittler an einen islamistischen Hintergrund denken, geht der Staatsschutz derzeit nicht von dieser Motivation aus.

Unklare Verbindungen

Trotz der umfangreichen Ermittlungen bleibt unklar, ob ein islamistischer Hintergrund vorliegt. Der Verdächtige hat sich nach aktuellen Erkenntnissen nicht in Oberösterreich aufgehalten, was die Frage nach den Motiven und möglichen Verbindungen zu den Bombendrohungen aufwirft. Die Behörden setzen die Ermittlungen fort, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Österreich zittert vor Bombendrohungen

Zuletzt war es am Sonntag, dem 13. Oktober, am Bahnhof in Leoben (Steiermark) zu einem Polizeieinsatz nach einer Bombendrohung gekommen. Anfangs hatte es der Bombendroher auf die Bahnhöfe der Landeshauptstädte abgesehen. Alles hat am Montag, dem 30. September, in Graz begonnen, am Tag darauf kam es dann zu einer Drohung in Linz. Am 2. Oktober folgten gleich drei Einsätze in Salzburg, Klagenfurt und St. Pölten. Als Nächstes wurden Bregenz, Innsbruck und Eisenstadt zum Ziel. In Wien wurde die Bombendrohung gegen das Landesgericht gerichtet. Der Bomben-Alarm in Feldkirch (Vorarlberg) beschäftigte auch Kärntner Einsatzkräfte, da es zu einer Verwechslung zwischen Feldkirch und Feldkirchen kam. Hinsichtlich der Bombendrohungen gegen Schulen waren unter anderem Graz und Linz betroffen.