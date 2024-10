Champions Hockey League: KAC kämpft um Chance auf Achtelfinaleinzug

Heute um 20.20 Uhr beginnt das letzte Vorrundenspiel der CHL in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Der KAC trifft auf den amtierenden Schweizer Meister, die ZSC Lions Zurich. Für die Rotjacken geht es heute um viel: Ein Sieg in regulärer Spielzeit muss her, um die Chance auf das Achtelfinale nicht zu vergeben. Momentan rangiert der KAC in der CHL-Tabelle mit fünf Punkten auf Platz 20, die Lions besetzen den zweiten Platz mit elf Punkten. Somit haben die Schweizer ihren Platz im Achtelfinale sicher, die Rotjacken müssen heute liefern.