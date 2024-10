Neue Strecken: Westbahn startet mit Fahrplanwechsel durch

Die WESTbahn startet am 15. Dezember 2024 mit einem erweiterten Fahrplan und neuen Direktverbindungen, um Reisenden mehr Komfort und Schnelligkeit zu bieten.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 19:45 / ©APA/Georg Hochmuth

Die WESTbahn setzt mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 ihre Expansionsstrategie fort und bietet Bahnreisenden mehr Optionen als je zuvor. „Wir bringen unsere Fahrgäste schneller zum Ziel, insbesondere nach Vorarlberg. Wir fahren durch die Vergrößerung unseres Angebots noch weitere Strecken und erstmals fahren unsere Züge mit einer neuen Nachtverbindung noch weiter in den Abend als bisher“, erklärt Geschäftsführer Thomas Posch. Besonders hervorzuheben ist die neue Direktverbindung von Wien nach Stuttgart, die ab 28,99 Euro verfügbar ist. Auf der Strecke von Salzburg nach Stuttgart gibt es sogar Ticketpreise ab 16,99 Euro.

Vorarlberg im Fokus: Verdopplung der Verbindungen

Die Verbindung nach Vorarlberg wird ebenfalls ausgebaut: Nach dem letzten Jahr, in dem eine tägliche Verbindung eingeführt wurde, verdoppelt die WESTbahn nun die Frequenz auf zwei tägliche Züge, die zudem schneller ans Ziel gelangen. Reisende von Wien nach Bregenz können sich auf eine Verkürzung der Fahrzeit um fast eine Stunde freuen. Die neue Haltestelle in Bregenz Riedenburg und die Verbindung nach Lindau werden das Angebot für die Bodenseeregion erweitern.

Neue Haltestellen und Nachtverbindungen

Zusätzlich wird auch die Tirolverbindung gestärkt. Mit einem neuen Halt in Jenbach wird ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Reisende in Tirol erreicht. Der Innsbrucker Westbahnhof wird ebenfalls bedient, und es wird eine neue Haltestelle in Imst-Pitztal geben. Ein weiteres Highlight ist die tägliche Nachtverbindung ab Wien Westbahnhof nach Salzburg, die den letzten Zug um 00.08 Uhr anbietet.

Zukunftssichere Reisen: Planung und Qualität im Fokus

Insgesamt zeigt die WESTbahn mit dem neuen Fahrplan ab dem 15. Dezember, dass sie den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht wird. „Die positive Nachfrage zeigt, dass unser Angebot gut ankommt. Wir freuen uns, den Wettbewerb auf der Weststrecke weiter zu beleben und den Reisenden eine planbare und komfortable Möglichkeit zu bieten, ihre Weihnachtsreisen zu organisieren“, betont Posch.

Internationale Verbindungen: Stuttgart wird erreichbar

Auch im internationalen Fernverkehr wird die WESTbahn aktiv: Ab Dezember 2024 fahren die Züge von München über Augsburg, Günzburg und Ulm bis nach Stuttgart. Diese Verbindung wird die Reise zwischen Wien und Stuttgart auf eine neue Ebene bringen, und das zu besonders attraktiven Preisen. Tickets können bereits jetzt online gebucht werden.