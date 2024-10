40 Jahre ohne Führerschein unterwegs: 70-Jähriger war Wiederholungstäter

Ein 70-Jähriger wurde in Wels bei einer Verkehrskontrolle erwischt – er fährt seit 40 Jahren ohne Führerschein.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 20:24 / ©Alessandro Avilés auf pexels.com

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Hamerlingstraße in Wels stießen die Beamten am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, auf einen eher ungewöhnlichen Fall. Gegen 16.20 Uhr wurde ein 70-jähriger Welser angehalten. Die Polizisten schauten nicht schlecht, als sich bei der Überprüfung herausstellte, dass der Mann seit 40 Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs ist.

Unbelehrbar hinter dem Steuer

Diese bemerkenswerte Entdeckung ist nicht das erste Mal, dass der ältere Herr ohne Lenkberechtigung auffällig wird. Bereits in der Vergangenheit gab es ähnliche Vorfälle, die darauf hindeuten, dass der Mann das Fahren ohne Führerschein als gängige Praxis ansieht. In Anbetracht dieser Umstände wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Polizei erstattete Anzeige gegen ihn.