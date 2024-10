Alte Sagen neu verfilmt: Der Sagenjäger drehte in Latschach und Afritz

Gleich zwei Folgen von "Der Sagenjäger" führten Max Müller heuer in die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See.

Gleich zwei Folgen von "Der Sagenjäger" führten Max Müller heuer in die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See.

Wenn der gebürtige Kärntner und Publikumsliebling Max Müller in seiner ehemaligen Heimat unterwegs ist, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten: Er ist wieder spannenden Sagen auf der Spur! Diesmal ging die Reise des Drehteams sowohl nach Latschach in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See als auch nach Afritz am See. Die erste Ausstrahlung folgt bereits am 26. Oktober um 17.55 Uhr auf ORF 2.

Sagenjäger-Premiere vor rund einem Jahr

Genau vor einem Jahr wurde die Premiere der Sendung „Der Sagenjäger“ – mit einer Sage aus Ossiach – in ORF2 gezeigt. Nun ist die FilmfirmaAlphaVision erneut in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See unterwegs. Darüber freut sich Geschäftsführer Georg Overs: „Wir sind stolz, dass das Drehteam rund um Mario Barta, Franz Gruber, Stephan Silwester und Claus Schönhofer als Drehbuchautor wieder bei uns zu Gast ist. Alte, fast vergessene Sagen erleben so ihr Revival – Spannung inklusive!“

Krimistoff: Goldpfarrer aus Latschach

Die erste der beiden Folgen aus der Region spielt in Latschach: Es geht um einen Goldschatz, Erpressung und einen geschäftstüchtigen Pfarrer: Was sich wie die Story eines Krimis anhört, ist der Inhalt der alten Kärntner Sage vom Goldpfarrer aus Latschach. Bei dieser Folge wirkte die Dorfgemeinschaft begeistert bei den Dreharbeiten mit, erzählt Produzent Mario Barta: „Das ist eine echte Besonderheit unserer Sendung, die sowohl in der Vergangenheit als auch im Hier und Jetzt spielt. Menschen aus der Region sind als Schauspielerinnen und Schauspieler sowie als Interviewpartnerinnen und Interviewpartner mit dabei. Die Sendungen sollen authentisch sein, dafür braucht es unbedingt den passenden Dialekt und die Beiträge der Bewohner. Genau wie in Latschach haben uns auch in Afritz am See die Gemeinde und die Tourismusregion perfekt unterstützt. Vielen Dank dafür!“

Zweite Sagenjäger-Folge erst im Februar

Bis diese zweite Folge ausgestrahlt wird, braucht es allerdings noch etwas Geduld: Sie folgt im Februar 2025. „Ein großes Dankeschön geht auch an Martina Plamenig und die Carinthia Film Comission. Auch dank deren Förderung werden Serien wie diese in unserer Region möglich gemacht“, so Overs.