Schockmoment im Zug: 40-Jähriger bedroht Fahrgäste mit dem Tod

Die Polizei nahm in Wien einen 40-jährigen Mann fest, nachdem er Passagiere in einem Zugabteil mit einer Flasche bedroht hatte. Dank des schnellen Eingreifens der Beamten blieben alle Fahrgäste unverletzt, während der alkoholisierten Verdächtige zur Anzeige gebracht wurde.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 20:37 / ©fotolia.com

Am Dienstag, dem 15. Oktober 2024, wurde gegen 13.55 Uhr in einem Zugabteil ein 40-jähriger österreichischer Staatsbürger von Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf vorläufig festgenommen. Der Verdächtige soll zuvor mit einer Flasche in der Hand andere Passagiere mit dem Tod bedroht haben.

Alkoholisierung und Belästigung

Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert, sein Blutalkoholgehalt lag bei über einem Promille. Berichten zufolge hatte er zuvor eine Passagierin belästigt und am Bahnhof Floridsdorf andere Reisende angeschrien, was bereits für Aufregung gesorgt hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 40-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.