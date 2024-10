Bildung unter Druck: Wiens Lehrer demonstrieren für ihre Rechte

Lehrer in Wien mobilisieren sich am 17. Oktober für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Unterstützung. Ihre Forderungen sind klar: Die Bildungsqualität darf nicht auf der Strecke bleiben.

Lehrer in Wien mobilisieren sich am 17. Oktober für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Unterstützung. Ihre Forderungen sind klar: Die Bildungsqualität darf nicht auf der Strecke bleiben.

Die aktuellen Herausforderungen im Bildungssektor in Wien bringen die Lehrkräfte an Pflichtschulen an ihre Grenzen. Aus diesem Grund haben die Unabhängigen Lehrergewerkschafter der ÖLI-UG eine Demonstration organisiert. Am 17. Oktober um 17 Uhr findet die erste Kundgebung vor der Bildungsdirektion Wien statt. Doch dies ist erst der Anfang, denn um 17.45 Uhr beginnt ein weiterer Protestzug mit zwei Stationen.

Auf den Wegen des Wandels

Die Demonstration startet an der Ecke Renngasse/Hohenstaufengasse und führt die Teilnehmenden zuerst vor das Bildungsministerium, bevor sie zum Ballhausplatz, zwischen Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei, weiterziehen. Die ÖLI-UG hat eine klare Botschaft: Die bestehenden Probleme müssen ernst genommen werden.

Dringende Forderungen für die Zukunft

Die Forderungen der Lehrkräfte sind nicht neu, aber dringend: Es wird eine ausreichende Unterstützung durch multiprofessionelle Teams gefordert, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zudem ist es wichtig, den Lehrerberuf attraktiver zu gestalten und die Bildungspolitik in den Regierungsverhandlungen an erste Stelle zu setzen. Auch transparente Verträge bezüglich der Einstufung und der Anrechnung von Vordienstzeiten sind zentrale Anliegen der Demonstrierenden.

Alarmstufe Rot in der Sonderpädagogik

In der Sonderpädagogik ist die Situation besonders angespannt. Aus diesem Grund hat der überfraktionelle Dienststellenausschuss der Fachspezifischen Sonderpädagogik unter dem Vorsitz der apfl-ÖLI-ug eine Dienststellenversammlung für die rund 1.500 Mitarbeiter einberufen. Diese Versammlung findet am Montag, dem 21. Oktober, um 13 Uhr statt und wird voraussichtlich zu einem Unterrichtsentfall führen.