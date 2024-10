Villacher singt bei The Voice: „Dagegen ist jede andere Situation banal“

Raphael Merlin aus Villach nimmt an der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" teil.

Raphael Merlin aus Villach ist am Freitag bei „The Voice of Germany“ zu sehen! Der stimmgewaltige Villacher wird versuchen, die Jury mit dem Lied „Best of You“ von den Foo Fighters von sich zu überzeugen. Wir haben mit dem 31-Jährigen über seine musikalische Vergangenheit, seine Teilnahme bei „The Voice“ und seine Zukunftspläne gesprochen.

„The-Voice“-Anmeldung auf Silvesterparty

Wie es dazu kam, dass der Villacher an der deutschen Musikshow teilnimmt, ist keine alltägliche Geschichte. Er selbst wäre nämlich gar nie auf diese Idee gekommen. „Meine Schwägerin hat mich auf einer Silvesterparty dazu angemeldet. Ein Bekannter hat ein Video von mir gesehen, auf dem ich bei einer Hochzeit gesungen habe, und hat sofort gemeint: ,Der muss zu The Voice!‘“, erzählt Merlin im 5-Minuten-Interview. Beim Einkaufen erhielt er schließlich den Anruf, dass die Produzenten ihn in ihrer Show haben möchten. Perplex sagte er zu und somit ging es im Juni für den Villacher ab nach Berlin.

„The Voice“ als erster großer Auftritt

In der deutschen Bundeshauptstadt wurde der Kärntner Musiker von dem „The-Voice“-Team und den anderen Musikern gut aufgenommen. „Alle haben sich gut verstanden, ich hab mich dort sehr wohlgefühlt“, erzählt er. Kaum zu glauben, doch die Bühnenperformance bei „The Voice“ war Merlins erster richtiger Auftritt. „Vorher habe ich nur zweimal in einer kleinen Kneipe gespielt und sonst nur für die Familie – ich wurde also sozusagen ins kalte Wasser geworfen“, erklärt der Villacher schmunzelnd. Dementsprechend nervös war Merlin vor seinem Auftritt: „Ich hatte nicht einmal Spucke im Mund, es war so aufregend, einfach überwältigend – aber richtig cool!“ Doch der Sprung ins kalte Wasser hat auch Vorteile: Lampenfieber werde er so schnell keines mehr verspüren. „Dagegen ist jede andere Situation banal!“, stellt der Kärntner fest.

Vielfältiger Musikstil und Bandpläne

Raphael Merlin hat keine professionelle Stimmausbildung durchlaufen, doch die Liebe zur Musik begleitet ihn schon seit Kindertagen. „Ich habe immer gerne vor mich hin gesungen und ich schreibe auch selber Lieder“, erzählt er mit einem Lächeln. Momentan ist der Villacher, der als Elektroniker bei der Bahn arbeitet, dabei, seine eigene Band zusammenzustellen. „Ich schreibe selber Lieder und ein Freund und ich arbeiten gerade an einer Setlist für Liveauftritte“, erklärt Merlin. Die Band ist jedoch noch nicht komplett: Momentan sind die beiden Musiker noch auf der Suche nach einem Drummer. Interessierte dürfen sich auf einen bunten Genremix freuen: „Wir machen eine gute Mischung aus Rock, Metal, Country, Bluegrass und ein bisschen Soul“, so der Villacher stolz. So vielfältig wie sein Musikstil sind auch die musikalischen Einflussgrößen, die Merlin geprägt haben: „Ich hab früher hauptsächlich Grunge und Metal gehört, aber auch Billy Strings und Funkmusik haben mich beeinflusst, genauso wie Old School Rock und hier vor allem Nirvana und AC/DC.“

Zwischen Ehrenamt, Tierliebe und Musik

Ähnlich vielfältig ist auch Merlins Freizeitgestaltung. Gemeinsam mit seiner Freundin ist er ehrenamtlich bei der Österreichischen Rettungshundebrigade tätig. Außerdem haben die beiden ein Pferd und einen Hund, mit dem sie gerne spazieren gehen. Auch Zocken und Maschinfahren zählen zu den Hobbys des Villacher – und natürlich die Musik, die einen großen Stellenwert in seinem Leben einnimmt.