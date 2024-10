Sonne-Wolken-Mix: So wird das Wetter am Donnerstag in Österreich

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 21:32 / ©5 Minuten

Am Donnerstag bringt eine südliche Wetterströmung dichte, teils hochnebelartige Wolken über die Alpen. Dies kann zu gelegentlichen leichten Niederschlägen führen, die jedoch meist unergiebig bleiben. Im Norden wird der Föhn deutlich spürbar, was zu einem sehr milden Wetter für diese Jahreszeit führt. Hier dürfen sich die Menschen auf längere Sonnenperioden freuen, lediglich hohe Wolkenfelder werden die Sicht trüben.

Wetterumschwung: Von Nebel zu Sonne

Im Bereich des Alpenostrandes beginnt der Tag mit hochnebelartiger Bewölkung, im Laufe des Tages sind jedoch einige sonnige Auflockerungen zu erwarten. Der Wind weht in den östlichen Regionen sowie in den Föhngebieten lebhaft bis kräftig aus den Richtungen Ost und Süd. Die Temperaturen variieren in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 14 Grad Celsius. Während der Tageshöchstwerte werden mit Hochnebel maximal 15 Grad erreicht, bei sonnigen Abschnitten und Föhn sind sogar bis zu 23 Grad möglich.