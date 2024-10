Rekord-Lottogewinn: Fast 11 Millionen Euro gehen nach Kärnten

Der fünfte Siebenfachjackpot in den 38 Jahren Lotto ist Geschichte, ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Kärnten beendete mit einem Sechser und damit mit einem Gewinn von exakt 10.887.160,80 Euro diese Jackpot-Serie.Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer Annahmestelle in Unterkärnten platzierte die „sechs Richtigen“ 3, 12, 30, 41, 42 und 45 in den sechsten von acht gespielten Tipps.Mit 8,1 Millionen abgegebenen Tipps die Erwartungen der Österreichischen Lotterien übertroffen, was die Sechser-Gewinnsumme auf rund 10,9 Millionen Euro steigen ließ. Dieser Solo-Sechser ist der dritthöchste jemals erzielte Gewinn in Österreich bei Lotto 6 aus 45.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2024 um 21:46 Uhr aktualisiert