Trübes Wetter in Kärnten: Am Donnerstag bleibt die Sonne verborgen

Am Donnerstag müssen sich die auf trübes Wetter einstellen, wie die Meteorologen von GeoSphere Austria vorhersagen. Eine südwestliche Strömung führt dichte Wolken in die Region, die sich über den Tag hinweg kaum auflösen. Die Sonne hat es schwer, sich durch die dicke Wolkendecke zu kämpfen. An manchen Orten ist leichter Nieselregen möglich, jedoch wird es insgesamt eher trocken bleiben.

Kühle Temperaturen ohne große Schwankungen

Was die Temperaturen betrifft, gibt es keine großen Überraschungen: Schon in den Morgenstunden wird es kühl sein, und auch tagsüber ändert sich das kaum. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad, was den Tag insgesamt recht frisch erscheinen lässt. Die Wolken sorgen dafür, dass der Himmel die meiste Zeit grau bleibt und Auflockerungen die Ausnahme darstellen. Wer also auf Sonne hofft, wird morgen wohl enttäuscht sein.

Wolkendecke und leichter Nieselregen bestimmen das Wetter

Der Wind spielt bei diesem Wetter keine große Rolle, sodass zumindest keine stürmischen Böen zu erwarten sind. Dennoch bleibt der Tag insgesamt eher ungemütlich, und ein Regenschirm könnte sich als nützlich erweisen, auch wenn es nur leicht nieseln sollte.