Aggressiver Streit auf offener Straße: Mopedlenker von Autofahrer bedrängt

Ein Mopedfahrer und ein Autolenker gerieten heute in Klagenfurt in Streit.

Ein Mopedfahrer und ein Autolenker gerieten heute in Klagenfurt in Streit.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 22:10 / ©5 Minuten/Canva

Am 16. Oktober gegen 16.50 Uhr befand sich ein 16-jähriger Bursche aus Klagenfurt mit seinem Moped auf der St. Jakober Straße in Richtung Ebenthal. Nachdem ihm nicht aufgefallen war, dass er zuvor sein Kennzeichen verloren hatte, versuchte ein ihm unbekannten PKW-Lenker, ihn von der Straße zu drängen bzw. den Mopedlenker zu Sturz zu bringen.

Streit über Mopedzustand

Nachdem der 16-Jährige einen Sturz verhindern konnte und anhielt, gerieten der Mopedlenker und der Autofahrer in Streit über den Zustand des Mopeds und sie verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Streife gab der 16-Jährige an, dass es aufgrund des verlorenen Kennzeichens zum Streit gekommen war. Als die Beamten den Streit zwischen dem Mopedlenker und dem 21-jährigen PKW-Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt auflösten, bedrohte ein ebenfalls am Vorfallsort befindlicher 16-jähriger Bursche aus Klagenfurt den Mopedlenker im Beisein der Beamten. Sowohl der 21-jährige PKW-Lenker als auch sein 16-jähriger Bekannter werden angezeigt.