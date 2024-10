Holzarbeiten enden dramatisch: 61-Jähriger mit Kreissäge verletzt

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 22:21 / ©Anna auf Pixabay

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, ereignete sich in einem Garten im Bezirk Spittal/Drau ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 61-jähriger Mann, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Holzarbeiten durchführte, geriet mit seiner Hand in das laufende Sägeblatt einer Tischkreissäge. Die beiden hatten Brennholz zerschnitten, als das Unglück passierte.

Lebensgefährtin leistet sofortige Hilfe nach Unfall

Sofort nach dem Unfall reagierte seine Lebensgefährtin geistesgegenwärtig: Sie leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Mann wurde notärztlich versorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt gebracht. Über den genauen Zustand des Verletzten ist noch nichts bekannt, die Polizei meldete Verletzungen unbestimmten Grades.