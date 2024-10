Vandalenakt vor KAC-Spiel in Klagenfurt: Drei Schweizer festgenommen

Mit Graffiti verunstalteten die Täter Garagentore in Klagenfurt.

Mit Graffiti verunstalteten die Täter Garagentore in Klagenfurt.

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024, 22:30 / ©Tho Ge/Pixabay

Am 16. Oktober wurden im Stadtgebiet von Klagenfurt im Bereich der Rosentaler Straße Garagentore einer Wohnhausanlage und ein Sichtschutz einer Einfriedung mit bunter Sprayfarbe besprüht. Außerdem wurde ein Verkehrsschild mit Fan-Stickern beklebt. Das Graffiti konnte aufgrund der gesprayten Worte „meister ZSC 24“ und „ZSC ZSC“ der am gleichen Tag stattfindenden Sportveranstaltung, einem Eishockeyspiel bzw. einer Fangruppierung, zugeordnet werden. Kurz darauf konnten im Zuge der weiteren Bestreifung durch die Bereitschaftseinheit drei Schweizer Staatsbürger mit Spraydosen, Lackstiften und Fanaufklebern in der Rosentaler Straße angetroffen werden. Die drei Beschuldigten im Alter von 18 bzw. 19 Jahren wurden festgenommen und ins PAZ Klagenfurt eingeliefert. Sie werden angezeigt.