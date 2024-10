Technischer Defekt führt zu Überhitzung: Brand in Industrieanlage

Am vergangenen Mittwoch, den 16. Oktober, gegen 18.30 Uhr wurde Polizei und die Feuerwehr zu einem Brand in einer Industrieanlage in Preding, Deutschlandsberg, gerufen, da dort ein Feuer ausgebrochen sei. In einer Brandtrockenanlage für Sägespäne kam es aufgrund eines technischen Gebrechens zu einem Brand. Ein Defekt bei einer Förderrolle dürfte aufgrund der darauffolgenden Überhitzung den Brand verursacht haben. Der Brand konnte allerdings durch die eintreffenden Feuerwehren Preding und Wettmannstätten rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand kam es zu einem Schaden im fünfstelligen Bereich. Personen oder Tiere kamen dabei nicht zu Schaden. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Rettungsorganisationen konnte Schlimmeres verhindert werden.