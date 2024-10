1:5-Niederlage: KAC zieht nicht ins CHL-Achtelfinale ein

Die Champions Hockey League-Saison fand für den KAC am Mittwochabend ihr Ende in der Heidi Horten Arena in Klagenfurt.

Ein insgesamt recht ausgeglichenes Startdrittel brachte dennoch eine ZSC-Führung. Rohrer lenkte am Crease einen scharfen Grant-Pass ins Tor ab. Eine unnötige Strafe der Klagenfurter früh im zweiten Abschnitt nutzten die Schweizer dann gleich doppelt und bogen damit auf die Siegerstraße ein: Grant kehrte einen Rebound nach Frödén-Onetimer ein und Andrighetto platzierte eine Direktabnahme vom rechten Faceoff-Kreis aus via Innenstange in der kurzen Ecke.

Schlag um Schlag

Noch vor Halbzeit der Partie gelang den Gästen ihr viertes Tor. Debütant Segafredo stocherte den Abpraller nach Lammikko-Schuss im zweiten Versuch in den Kasten. Im dritten Durchgang kam auch der EC-KAC zu seinem Ehrentreffer, als im Powerplay Schwinger die zu ihm zwischen die Hashmarks springende Scheibe via Querlatte in die Maschen klopfte. Den Schlusspunkt setzten aber die spätestens ab der ersten Pause deutlich überlegenen Schweizer: Ein Abschluss Lammikkos aus dem Zentrum wurde von Lams Schläger so abgelenkt, dass der Puck hoch im Tor einschlug.

„Hatten keine echte Chance auf Punkte“

„Die ZSC Lions haben heute bewiesen, dass sie eine sehr gute Eishockeymannschaft sind. Sie liefen mehr Eis als wir, waren energischer am Puck und auch physisch präsenter“, fasst es Assistant-Coach David Fischer zusammen. „Wir nahmen ein paar unnötige Strafen, aus denen sie Kapital geschlagen haben, letztlich war es aber so, dass wir keine echte Chance auf Punkte hatten. Natürlich fehlen uns einige Stammkräfte, wir haben ein junges Team aufgeboten, aber unterm Strich wirkte es so, als hätten wir ein wenig Angst davor gehabt, Tempo zu machen und Spielzüge aufzuziehen. Es schimmerten zwar immer wieder gute Momente durch, aber die waren gegen ein Team von dieser Qualität weder gut noch häufig genug. Ich denke, das Ergebnis spiegelt ziemlich genau das Spiel und die Kräfteverhältnisse wider“, so Fischer abschließend.