Verkehrschaos voraus: Fußball-Derby sorgt für Staus am Samstag

Am kommenden Samstag, den 19. Oktober, um 17 Uhr ist es wieder so weit, der SK Sturm tritt gegen den GAK an. Das erste „Grazer Stadt Derby in der Bundesliga“ seit 2007 wird trotz der Ausgangslage, die kaum unterschiedlicher sein könnte (Sturm liegt auf dem ersten Platz, wohingegen der GAK in der Tabelle an letzter Stelle steht), für eine ausverkaufte Merkur-Arena sorgen. Viele der rund 16.000 Besucher werden den Weg nach Liebenau mit dem eigenen Fahrzeug suchen und finden.

Navigation in der Stadt

Speziell rund um das Stadion in der Ulrich-Lichtenstein-Gasse, Raiffeisenstraße, Zoisweg oder Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Münzgrabenstraße sowie Liebenauer Hauptstraße werden vor Matchbeginn und nach dem Abpfiff Staus und längere Verzögerungen nicht ausbleiben. Auch auf der Liebenauer Tangente wird es zumindest abschnittweise länger dauern. Match-Besuchern wird geraten, die Straßenbahnlinie 4, Richtung Liebenau Murpark, zu verwenden. Wer mit dem eigenen Auto anreist, soll auf die Parkgarage unter dem Stadion oder auf die Park+Ride-Anlage beim Murpark ausweichen. „Ein Parken in den Straßen rund um die Arena wird nicht nur wegen des Mangels an Stellplätzen, sondern auch der möglichen Gefahr von Beschädigungen durch Ausschreitungen von Hooligans zur Nervenprobe“, rät Thomas Haider.