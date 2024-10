Doch keine Neuerung: Kroatien-Urlauber brauchen weiter viel Geduld

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 07:01 / ©Ma_Frank / pixabay

Der Urlaub in Kroatien wird im kommenden Jahr nicht nur teurer, auch auf Staus vor den Mautstationen wird man sich 2025 noch einstellen müssen, wie der „Allgemeine Deutsche Automobil-Club“ (ADAC) nun berichtet. Ursprünglich war für die Autobahnen im beliebten Urlaubsland eine große Änderung bei der Maut geplant, nun wurde sie auf 2026 verschoben, wie Medien berichten.

Die kroatischen Mautstationen, vor denen es sich häufig staut, werden Autofahrer auch 2025 noch begleiten.

Neue kroatische Maut würde Mautstationen überflüssig machen

Die neue kroatische Maut hätte mittels E-Vignette bereits ab 2025 eingehoben werden sollen. Das würde die Mautstationen, vor denen es sich vor allem in der Urlaubszeit regelmäßig staut, überflüssig machen. Doch die Einführung dürfte sich nun eben um ein weiteres Jahr verschieben. Mit der Neuerung, die ein schrankenloses Bezahlen möglich macht, kann man dann zwischen zwei Optionen der Bezahlung wählen.

Zwei Möglichkeiten bei neuer, kroatischer Maut: E-Vignette – sie soll auch online erworben werden können

Mautbox – LKW brauchen sie zwingend, Mautbox muss ebenfalls erworben werden

Kroatien-Urlaub wird 2025 teilweise teurer

Ebenfalls nicht allzu glücklich dürften Urlauber im Adria-Land über angekündigte Preiserhöhungen sein. Dabei könnte eine neue Steuer den Urlaub im Süden bereits teurer machen, die Reise dorthin wird auf alle Fälle mehr Geld kosten. Laut „ADAC“ wird nämlich der saisonale Aufschlag von zehn Prozent, der dieses Jahr nur von 1. Juli bis 30. September gegolten hat jetzt zur Gewohnheit auf kroatischen Autobahnen. Heißt: Die Maut kostet nun ganzjährig um zehn Prozent mehr und nicht nur in der Haupturlaubszeit.

