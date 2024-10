Steirischer Porno-Star Mick Blue bei größter Erotikmesse Europas zu Gast

Von 24. bis 27. Oktober findet heuer wieder die VENUS in der Messe Berlin statt. Seit 1997 werden auf der Veranstaltung alljährlich Trends und Neuheiten aus den Bereichen Erotik und Lifestyle präsentiert. Mit über 250 Ausstellern aus 40 Ländern ist sie die größte internationale Fachmesse dieser Art. Die Messe lockt jährlich zehntausende Besucher an.

Mick Blue heuer zu Gast bei VENUS

Besucher können sich unter anderem auf professionelle Produktinformation an den Ständen, erotische Unterhaltung und Bühnenshows freuen. Auch einige bekannte Darsteller aus der Erotik-Branche werden vor Ort sein. So wurde bereits Porno-Star Mick Blue, er ist gebürtiger Steirer, als Gast angekündigt. Am Brazzers-Stand haben Besucher die Chance, den Erotikdarsteller hautnah zu treffen. „Hope all of you will come see me in Berlin Oct 24-27 at the Venus convention at the @brazzersofficial booth“, verkündet der Pornodarsteller auf Instagram und freut sich schon auf das Kommen seiner Fans.