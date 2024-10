Biodiversität im Fokus: Großes Besorgnis über Österreichs Umweltzustand

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 07:57 / ©Philia Kleemann.

Laut einer aktuellen repräsentativen Marketagent-Umfrage unter 1.000 Personen zwischen 14 und 75 Jahren sind fast 60 Prozent der Österreicher besorgt über den Zustand der Natur. Bei Personen, die sich politisch eher im linken Spektrum einordnen, steigt dieser Anteil sogar auf 76 Prozent. Insbesondere der Zustand der Ozeane (74 Prozent), Naturkatastrophen (72 Prozent) und Umweltverschmutzung (72 Prozent) beunruhigen die Bevölkerung. Gut zwei Drittel sind besorgt über Biodiversitätsverlust (67 Prozent), also den Rückgang der Vielfalt an Tieren und Pflanzen sowie der natürlichen Lebensräume.

Biodiversität steht im Fokus

Obwohl der Begriff „Biodiversität“ bereits vielen bekannt ist, 65 Prozent der 1.000 Befragten, gibt es noch erhebliche Wissenslücken. Nur etwa ein Viertel der Befragten fühlen sich gut über das Thema informiert. Dennoch erkennt die überwiegende Mehrheit der Österreicher die Bedeutung von Biodiversitätsschutz an. Jeweils rund sieben von zehn gehen davon aus, dass der Verlust der natürlichen Vielfalt starke Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Erde und in weiterer Folge auch die Gesundheit der Menschen (66 Prozent) hätte. „Die Studie unterstreicht die hohe Relevanz des Themas Biodiversität für die österreichische Bevölkerung. Es ist ermutigend zu sehen, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der Natur und die Notwendigkeit ihres Schutzes in der Gesellschaft stetig wächst“, analysiert Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass noch viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, um die komplexen Zusammenhänge rund um die Biodiversität und ihre Auswirkungen auf unser Leben besser zu verstehen.

©Philia Kleemann. Mehr als 90 Prozent der befragten Österreicher gaben an, dem Thema Biodiversität „besorgt“ oder „teils, teils“ gegenüber zu stehen.

Biodiversitätsverlust ist eine Bedrohung für die Wirtschaft

Die Umfrage verdeutlicht aber auch, dass der Biodiversitätsverlust nicht nur als Bedrohung für die Umwelt, sondern auch für die Wirtschaft wahrgenommen wird. Mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass der Verlust der biologischen Vielfalt ein erhebliches Risiko für die Weltwirtschaft (55 Prozent) und natürlich auch für die heimischen Unternehmen (51%) darstellt. Die Mitglieder der respACT-Community, die eine Unternehmenssicht zur Studie beisteuerten, sehen hier sogar noch drastischere Auswirkungen. Eine überwältigende Mehrheit von 93 Prozent der Business-Insider befürchtet große Risiken für die Weltwirtschaft durch Biodiversitätsverlust. Ihr eigenes Unternehmen sieht hingegen nur ein gutes Drittel in Gefahr.

Klare Schritte von Politik und Wirtschaft erwartet

Wenig überraschend also, dass die Menschen hierzulande den Schutz und Erhalt der Biodiversität als zentrale Aufgabe wahrnehmen und klare Maßnahmen erwarten – und das nicht nur von der Politik, sondern auch von der Wirtschaft. Zwar sind drei Viertel der Ansicht, dass jeder einzelne Mensch eine Verantwortung für den Schutz der Natur trägt, gleichzeitig sehen sie aber auch Regierungen und Unternehmen in der Pflicht. Von der Politik erwartet sich die Bevölkerung insgesamt klare und entschlossene Maßnahmen. Dies umfasst beispielsweise den Schutz wertvoller Naturgebiete (64 Prozent), die Reduzierung und Rückgängigmachung von Bodenversiegelungen (56 Prozent) sowie den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten (55 Prozent).

Die Top fünf Maßnahmen zum Biodiversitätsschutz

Verhinderung der Zerstörung wertvoller Naturgebiete 63,8 Prozent Bodenversiegelung einschränken/rückgängig machen 55,6 Prozent Schutz von gefährderten Tieren und Pflanzen 55,1 Prozent Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen 54,4 Prozent Renaturierung 52,5 Prozent Dies waren die Top fünf Erwartungen der befragten Österreicher an die Regierung

„Es ist Zeit, dass Politik und Wirtschaft gemeinsam Maßnahmen setzen“

Die Forderung nach stärkeren gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Biodiversität ist deutlich: Mehr als acht von zehn Befragten unterstützen beispielsweise die Idee, Unternehmen gesetzlich zu mehr Maßnahmen im Sinne des Biodiversitätserhalts zu verpflichten (83 Prozent). Wie wichtig dieses Thema mittlerweile auch auf Unternehmensseite genommen wird, verdeutlichen erneut die Ergebnisse der respACT-Community. Auch die Business-Insider würden mit großer Mehrheit gesetzliche Verpflichtungen zu mehr Umweltschutz unterstützen (88 Prozent). „Die Studie zeigt deutlich, dass die Österreicher den Schutz der Biodiversität als zentrale Herausforderung unserer Zeit erkannt haben“, resümiert Daniela Knieling, Geschäftsführerin respACT. „Es ist jetzt an der Zeit, dass Politik und Wirtschaft gemeinsam konkrete Maßnahmen setzen, um die Biodiversität zu schützen und die Zukunft unseres Planeten zu sichern.“