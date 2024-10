Hohentauern im Biathlon-Fieber: Mit den Profis auf der Loipe

Am Samstag, 1. Februar 2025 steht das steirische Hohentauern abermals ganz im Zeichen des nordischen Skisports: Der nordic skills day findet 2025 bereits zum vierten Mal im Loipenzentrum Hohentauern statt. Die österreichischen Biathlon-Profis Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch und Julian Eberhard laden erneut zu einem Biathlon-Trainingstag, Interessierte haben dabei die einmalige Gelegenheit, die Kombination aus Laufen und Schießen gemeinsam mit den mehrfachen WM- und Olympiamedaillengewinnern in der Loipe und am Laser-Schießstand auszuprobieren: „Wir freuen uns, auch 2025 Einblicke, Tipps und Tricks rund um diese großartige Sportart an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Hohentauern weitergeben zu können“, erklärt Sumann.

Hohentauern im Biathlon-Fieber

Trainiert wird ganztags in Kleingruppen unter Anleitung der ehemaligen ÖSV-Athleten, dabei werden die einzelnen Elemente des Biathlon-Sports von den Profis vermittelt: Im Loipenzentrum wird ein wettkampftauglicher Laser-Schießstand mit Originaldistanz von 50 Meter aufgebaut. Das weitläufige Loipennetz auf rund 1.200 Meter Seehöhe bietet ideale Voraussetzungen, um gemeinsam mit dem Trainerteam an der Skating-Technik zu arbeiten: „Der Spaß steht klar im Vordergrund. Allerdings legen wir schon auch großen Wert darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in puncto Lauftechnik etwas vom nordic skills day mitnehmen können“, so der Salzburger Eberhard, der in seiner aktiven Zeit zu den schnellsten Langläufern im Biathlonzirkus zählte. Individuell abgestimmtes Testmaterial vom nordischen Weltmarktführer Fischer sowie ein Wachskurs des österreichischen Wachsspezialisten HWK für alle Teilnehmer runden das Biathlon-Erlebnis in Hohentauern ab.

©Philip Platzer | Christoph Sumann mit Teilnehmern ©Philip Platzer | Am Samstag, 1. Februar 2025 steht das steirische Hohentauern abermals ganz im Zeichen des nordischen Skisports. ©Philip Platzer | Julian Eberhard mit Teilnehmern

Limitierte Teilnehmerzahl

„Mit dem nordic skills day im Loipenzentrum Hohentauern ist es uns gelungen, den Biathlon -Sport erlebbar zu machen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen einen Tag lang Seite an Seite – Ski an Ski – mit WM- und Olympiamedaillengewinnern in diese faszinierende Sportart ein. Das ist in der Form einmalig“, erklären die Veranstalter Bernd Dorrong und Martin Kohlbacher. Hier geht es zur Anmeldung.