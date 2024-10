Neuer Kindergarten bringt 90 weitere Betreuungsplätze in Villach

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 08:52 / ©LPD Kärnten/Augstein

In dem neuen dreigeschossigen sind drei Gruppen für Drei- bis Sechs-Jährige untergebracht. Des Weiteren werden in der Kindertagesstätte für Ein- bis Drei-Jährige betreut. Drei-bis Sechs-Jährige können im Mini-Education-Lab zudem ihren Forschergeist auf 112 Quadratmetern entwickeln. Dort stehen zwei Laborräume zur Verfügung. Auch außen werden 550 Quadratmeter zum Forschen und Entdecken genutzt. Hier entstand ein Lernort, an dem Technik, Informatik und Mathematik spielerisch erlebt werden kann. „Mir ist es ein großes Anliegen, schon kleine Mädchen für Technik und Forschung zu begeistern. Das neue Mini Education Lab ist hier perfekt geeignet“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

©Stadt Villach / Bernhard Knaus | Im neuen Mini-Education-Lab können die Villacher Kinder ihren Forschergeist entwickeln. ©Stadt Villach / Bernhard Knaus | Auch im Außenbereich können Technik, Informatik und Mathematik spielerisch erlebt werden.

6,5 Millionen Euro flossen in neuen Kindergarten

Der Neubau ist in nachhaltiger Bauweise errichtet und ausgestattet worden. Geheizt wird mittels Erdsonden, neben einer mechanischen Raumlüftung wurde auch eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Investitionssumme beträgt über 6,5 Millionen Euro und wird von der Stadt Villach, vom Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, vom Bund und vom Land Kärnten getragen. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns besonders wichtig“, betont Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). „Alle berufstätigen Eltern, die einen ganztägigen Platz für ihr Kind benötigten, bekommen auch einen.“

©LPD Kärnten/Augstein | Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Günther Albel, Kindergartenleiterin Birigit Moser, Landesrat Daniel Fellner und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (v.l.) ©Stadt Villach / Bernhard Knaus | Feierliche Eröffnung des neuen Kindergartens im tpv Technologiepark Villach.

Investition in Kinderbildung- und Betreuung

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) waren bei der Eröffnung anwesend: „Ein weiterer zukunftsorientierter Lern- und Lebensort für die Kleinsten unserer Gesellschaft ist hier entstanden“, freut sich Kaiser und Fellner verwies auf den „massiven Wandel in Bezug auf die Kinderbetreuung“. Das BIM-Pilotprojekt wurde von Thomas Lorenz als GP mit der BIM-Methode geplant und funktional ausgeschrieben. Ausführungsplanung und Bauausführung erfolgen durch die WRS Energie- und Baumanagement GmbH. Die Architekturplanung stammt aus der Feder der Bramberger Architects.