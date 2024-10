Mit gebrauchten Sportartikel guten Zweck unterstützen: So geht’s

Nicht nur die Skipässe, auch die Ausrüstung wird immer teurer. „Mit den Wintersportbörsen möchten wir als Arbeiterkammer Kärnten aktiv ein leistbares Wintersportvergnügen fördern – denn gerade auch für Familien sind die Ausgaben im täglichen Leben dermaßen gestiegen, dass das Geld für Freizeitaktivitäten immer knapper wird“, so Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach.

Bereits 12.000 Wintersportartikel verkauft

Gebrauchte Ski, Skischuhe, Snowboards, Eislaufschuhe und viele andere Wintersportartikel können auch heuer wieder an vier Terminen in Spittal an der Drau, Villach, Wolfsberg und Klagenfurt günstig erstanden werden. Im vergangenen Jahr haben rund 12.000 Wintersportartikel in ganz Kärnten die Besitzer gewechselt.

Termine im Überblick 25. bis 27. Oktober 2024 in Spittal an der Drau (Zur Seilbahn 3)

Freitag: Abgabe von 9 bis 18 Uhr Samstag und Sonntag: Einkauf und Abholung jeweils von 9 bis 16 Uhr 8. bis 10. November 2024 in Villach (Kasernengasse 3)

Freitag: Abgabe von 9 bis 18 Uhr Samstag und Sonntag: Einkauf und Abholung jeweils von 9 bis 16 Uhr 15. bis 17. November 2024 in Wolsberg (St. Thomaser Straße 2)

Freitag: Abgabe von 9 bis 18 Uhr Samstag und Sonntag: Einkauf und Abholung jeweils von 9 bis 16 Uhr 29. November bis 1. Dezember 2024 in Klagenfurt (Messehalle 1)

So funktioniert die AK-Sportbörse

Freitags können Verkäufer alle relevanten Wintersportartikel abgeben. Tipp: Nutzer des „Online-Check-in“ sparen vor Ort Zeit. „Durch die Online-Erfassung der Artikel im Vorhinein von zu Hause aus ermöglichen wir einen raschen Check-in der Wintersportartikel vor Ort und gewährleisten so einen reibungslosen Ablauf“, erläutert Christian Rainer vom AK-Sport, der mit seinem Team für die Umsetzung der Wintersportbörsen verantwortlich zeichnet.

Für den guten Zweck

Samstags und sonntags können sich Familien und Sportinteressierte dann umsehen, passende Artikel für Groß und Klein auswählen und erwerben. Sonntags erfolgt zudem die Abholung der nicht verkauften Artikel bis spätestens 16 Uhr. „Alle Artikel, die nicht in der genannten Frist abgeholt werden, kommen einem karitativen Zweck zugute“, heißt es seitens der Arbeiterkammer. Zudem geht pro verkauften Artikel ein Euro an die Aktion „Licht ins Dunkel“. Sollte der Verkaufserlös nach Börsenschluss nicht abgeholt werden, wird der gesamte Betrag gespendet.