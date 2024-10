Malwerkstatt Graz gestaltet Adventskalender für den guten Zweck

Gerhard Weswaldi (Past-Präsident Lions Club Graz Styria), Martina König (Teamleiterin Malwerkstatt, Jugend am Werk Steiermark), Moritz Barnard (Art-Brut-Künstler Malwerkstatt) Sandra Schimmler (Geschäftsführerin Jugend am Werk Steiermark) Walter Ferk (Vereinspräsident Jugend am Werk Steiermark), Gemeinderätin Anna Hopper (Clubobfrau ÖVP-Gemeinderatsklub)

Gerhard Weswaldi (Past-Präsident Lions Club Graz Styria), Martina König (Teamleiterin Malwerkstatt, Jugend am Werk Steiermark), Moritz Barnard (Art-Brut-Künstler Malwerkstatt) Sandra Schimmler (Geschäftsführerin Jugend am Werk Steiermark) Walter Ferk (Vereinspräsident Jugend am Werk Steiermark), Gemeinderätin Anna Hopper (Clubobfrau ÖVP-Gemeinderatsklub)

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 09:36 / ©Jugend am Werk Steiermark /Miriam Raneburger

Dieses Jahr ist es der farbenfrohe Weihnachtsstern von Moritz Barnard, der den Adventskalender des Lions Club Graz Styria ziert. Das Ölpastell auf Papier ist in der Malwerkstatt von Jugend am Werk Steiermark entstanden, in der Künstler mit Beeinträchtigung seit über 30 Jahren Werke der „Art Brut“ schaffen.

Raum für Künstler mit Behinderung

„Kunst ist eine gemeinsame Sprache, die uns alle verbindet. Seit mittlerweile 12 Jahren gestalten deshalb die Künstler aus der Malwerkstatt das Titelbild für den Adventskalender des Lions Club Graz Styria“, sagt Walter Ferk, Vereinspräsident von Jugend am Werk Steiermark. „Die Malwerkstatt schafft Raum für Künstler mit Behinderung und ermöglicht ihnen im Sinne einer inklusiven Gesellschaft, selbstbestimmt künstlerisch tätig zu sein. Das ist kein Zeitvertreib, sondern intensive Arbeit, mit der auch das Kulturleben mitgestaltet wird.“ „Bei Jugend am Werk steht der Mensch mit all seinen individuellen Fähigkeiten, Stärken und Bedürfnissen im Mittelpunkt“, ergänzt Sandra Schimmler, Geschäftsführerin von Jugend am Werk. „Wir setzen uns tagtäglich dafür ein, Teilhabe und Selbstbestimmtheit zu fördern, damit jede*r Einzelne sein Leben eigenständig und selbstbewusst gestalten kann. Dies ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine Bereicherung für uns alle. Dazu gehören Projekte wie der Adventskalender des Lions Club Graz, der den Kunstschaffenden aus unserer Malwerkstatt eine größere Öffentlichkeit gibt.“ Der Charity-Kalender wird jährlich mit einer Auflage von 5.000 Stück herausgegeben. Ein Teil des Verkaufserlöses wird an die Malwerkstatt gespendet.

Preise von steirischen Unternehmen gestiftet

„Der Charity-Adventskalender ist ein Erfolgsprojekt und immer innerhalb weniger Tage vergriffen“, beschreibt Gerhard Weswaldi, Past-Präsident des Lions Club Graz Styria. „Ich danke jenen, die in den vergangenen Jahren mit ihrem Engagement zum Gelingen dieses Projekts beigetragen haben, allen voran den Hauptsponsoren Energie Steiermark, Steiermärkische Sparkasse, Grazer Wechselseitige und Kleine Zeitung sowie den vielen steirischen Unternehmen, die Preise gestiftet haben.“ Hinter jedem der 24 Türchen des Adventskalenders verbergen sich Überraschungspreise im Wert von jeweils insgesamt zumindest 700 Euro. An jedem Tag der Adventzeit gibt es die Chance, Gutscheine für „Spezielles aus der Steiermark“ zu gewinnen. Erhältlich ist der Adventskalender zum Stückpreis von 5 Euro u.a. in der Malwerkstatt Graz am Andreas-Hofer-Platz 5 im 2. Stock, im HERZLich Laden am Mariahilferplatz 3, im Gürtelturm Café am Gürtelturmplatz 1, im incafé in der Münzgrabenstraße 84a oder direkt über den Lions Club Graz Styria.

Über die Malwerkstatt von Jugend am Werk

Die Malwerkstatt Graz von Jugend am Werk Steiermark besteht seit 1992. Hier schaffen Künstler mit Behinderungen einzigartige Werke, die zur „Art Brut“ gehören. Vielfalt und Kontinuität zeichnen die Malwerkstatt aus: Für die Kunstschaffenden ist das keine Freizeitbeschäftigung, sondern eine ernsthafte Arbeit, der sie täglich nachgehen. Die Werke werden regelmäßig in Ausstellungen präsentiert und zum Verkauf angeboten. Dabei erhalten die Künstlerinnen einen Anteil am Erlös, was ihre Unabhängigkeit und Anerkennung stärkt. Die Malwerkstatt liegt mitten in der Stadt Graz, im Joanneumsviertel und verdeutlicht das Ziel von Jugend am Werk: im direkten Lebensumfeld der Kunden präsent zu sein und Inklusion mitten in die Gesellschaft zu bringen.