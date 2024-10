Intermodaler Transport: ÖBB RCG ermöglicht neue Verbindungen

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 09:52 / ©RCG/Zoltan Iro

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) treibt die Verkehrsverlagerung auf die Schiene mit neuen Produkten im Portfolio weiter voran. Noch im Oktober startet die Güterverkehrstochter der ÖBB mit einem Rundlauf den neuen TransFER Budapest–Zeebrugge und verbindet damit wichtige Drehscheiben in Ungarn und Belgien für intermodale Warenströme.

Antennenverbindungen in die Türkei

Mit drei geplanten Rundläufen pro Woche transportiert die RCG alle kranbaren Ladeeinheiten, darunter 20-, 30-, 40- und 45-Fuß-Container sowie 25- und 45-Fuß-Wechselaufbauten (WAB). Des Weiteren ist der sichere Transport von Gefahrgut gemäß den Richtlinien des RID möglich. Vom Hafen Zeebrügge, einem der wichtigsten Seehäfen Belgiens, gibt es Schiffsverbindungen nach Tilbury, Hull, Teesport, London und zu anderen wichtigen Zielen in Großbritannien. Darüber hinaus bietet der TransFER ab dem modernen und großen Terminal BILK in Budapest – dem zentralen Tor nach Südosteuropa – Antennenverbindungen von und in die Türkei.

Rundum-Service auf der Verbindung Wels-Lübeck-Kiel

Der neue TransFER Wels–Lübeck–Kiel verkehrt mit vier Rundläufen pro Woche zwischen dem Logistikzentrum Wels und dem Lübecker Hafen, einem der größten Ostseehäfen Deutschlands. Während Wels als zentraleuropäischer Logistikknoten die Verteilung von Warenströme in alle Richtungen innerhalb Europas ermöglicht, ist Lübeck ein wichtiger Umschlagplatz für den Schienengüterverkehr in die skandinavischen und baltischen Märkte und darüber hinaus. Als Erweiterung der Logistikkette nach Nordeuropa wird der TransFER dreimal in der Woche ab Lübeck weiter nach Kiel geführt.

Umfassende End-to-end-Logistiklösungen

Güter aller Art können sowohl in konventionellen Wagenladungen als Einzelwagen oder Wagengruppen als auch in intermodalen Containern wie 20-, 30-, 40- und 45-Fuß-Container sowie 25- und 45-Fuß-Wechselaufbauten (WAB) und kranbare Trailer befördert werden. Auch umfassende End-to-end-Logistiklösungen aus einer Hand – wie Organisation von Vor- und Nachlauf und speditionelle Zusatzleistungen wie Terminalservices, Umschlagsmöglichkeiten, moderne Lagerlogistik sowie professionelle Zollabwicklung – sind Teil des Leistungsportfolios.

TransFEr Wels-Wien-Budapest

Was für den TransFER Genk–Curtici bereits seit einiger Zeit umgesetzt wird, ist nun auch für den TransFER Wels–Vienna–Budapest möglich: Ab sofort können neben Containern, Wechselaufbauten und kranbaren Trailern auch nicht-kranbare Sattelauflieger („normale“ Trailer) mit diesem TransFER befördert werden. Der TransFER bietet mit drei Rundläufen pro Woche eine Nonstop-Verbindung zwischen den österreichischen Terminals Wels und Wien Süd und dem Terminal BILK. Damit schlägt er eine Brücke zwischen den Wirtschaftszentren Westeuropas und den Ländern Süd- und Südosteuropas – und darüber hinaus bis in den asiatischen Teil der Türkei.

Sicherer Umschlag von Sattelaufliegern

Durch den Einsatz der sogenannten r2L-Umschlagstechnik können nicht-kranbare Sattelauflieger jeglicher Art am Terminal effizient verladen und umgeschlagen werden. Dabei wird der Trailer auf eine spezielle Plattform gestellt, die dann per Kran auf den Waggon gehoben wird. Die einfache Handhabung dieser Plattform ermöglicht einen schnellen und sicheren Umschlag von Sattelaufliegern am Terminal, ohne, dass zusätzliche Rampen oder andere Einrichtungen erforderlich sind. Pro Hub wird eine Verladezeit von lediglich fünf bis acht Minuten veranschlagt. Dies sorgt für eine präzise und sichere Auf- und Abladung mit minimalem Personaleinsatz.

Effizienz fördern durch höheres Gesamtgewicht

Neben den logistischen Vorteilen entfallen den Unternehmen durch den Transport nicht-kranbarer Sattelauflieger auf der Schiene auch Mautgebühren und Kraftstoffkosten. So kann die RCG einen wettbewerbsfähigeren Tarif im Vergleich zum Straßentransport anbieten. Zudem erlaubt der Vor- und Nachlauf auf der Straße ein höheres Gesamtgewicht, was die Effizienz weiter steigert – beides attraktive Faktoren für eine Verlagerung auf die Schiene.