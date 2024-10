Kollision: Autofahrerin übersah Fahrzeug, wurde schwer verletzt

Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd fuhr am vergangenen Mittwoch, den 16. Oktober, gegen 11.40 Uhr, auf der LB41 in St. Martin, aus Fahrtrichtung Weitra kommend in Richtung Bad Großpertholz. Zur gleichen Zeit lenkte eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Gmünd ihr Auto auf der L 8294, aus Fahrtrichtung Harmanschlag kommend in Richtung St. Martin. Als die Autofahrerin die LB41 aus dem Ortsteil St. Martin-Zeil in Richtung St. Martin-Zentrum übersetzen wollte, dürfte sie vermutlich das Fahrzeug des 76-jährigen Mannes übersehen haben. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrer verletzt

Das Auto der Frau wurde durch den Anprall etwa 30 Meter zur Seite geschleudert und kam auf dem rechten Fahrbahnrand der LB 41 zum Stillstand. Das Fahrzeug des Mannes kam über eine etwa zwei Meter höhe Böschung von der Fahrbahn ab und kam im Anschluss auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Beide Lenker wurden durch Rettungskräfte und den Notarzt vor Ort versorgt. Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde im Landesklinikum Gmünd ambulant behandelt. Die 77-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn verbracht.