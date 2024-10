SPAR Landmarkt in Admont mit „Goldener Tanne“ ausgezeichnet

Die begehrte SPAR-Auszeichnung geht dieses Jahr nach Admont in der Steiermark. SPAR Landmarkt Admont Marktleiterin Kornelia Stockreiter freut sich sehr über diese Würdigung: „Wir wurden bereits 2023 zum ersten mal mit der Goldenen Tanne ausgezeichnet. Dass wir diese tolle Leistung heuer wiederholen konnten erfüllt uns mit Stolz. Die Auszeichnung ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit, die wir als Team leisten und ist Beleg dafür, dass es uns gelingt den Kunden ein tolles Einkaufserlebnis zu bereiten.“ Die große Produktvielfalt mit einer riesigen Auswahl an regionalen Produkten aus der Region begeistert die Kunden ebenso, wie die Freundlichkeit und das Service der Mitarbeiter.

Selbständige Kaufleute als Basis für SPAR

Mit 1556 SPAR-Standorten ist in 75 Prozent aller österreichischen Gemeinden SPAR vertreten. Rund die Hälfte der SPAR-Märkte in Österreich wird sehr erfolgreich von selbstständigen Kaufleuten geführt, 128 davon in der Steiermark. „Die Landmarkt betreibt 12 SPAR bzw. EUROSPAR Standorte bei uns in der Region und ist in der Region stark verankert. Wir gratulieren der Landmarkt und dem Team des SPAR Landmarkt in Admont sehr herzlich zur erneuten, Goldene Tanne‘ Auszeichnung“, sagt SPAR Steiermark Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer.