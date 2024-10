Von Auto übersehen: Fußgängerin wollte Straße überqueren

Eine 81-jährige Frau aus dem Bezirk Mödling fuhr am vergangenen Mittwoch, dem 16. Oktober, gegen 16.15 Uhr, auf der Ortsstraße in Biedermannsdorf, Bezirk Mödling, in Niederösterreich und sei mit einer 77-jährigen auf der Straßen gehenden Frau aus dem Bezirk Mödling kollidiert, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das AKH nach Wien geflogen. Die Ortsstraße war im Bereich der Unfallstelle von 16.20 Uhr bis 17.30 Uhr in einer Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.