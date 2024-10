Tonnenweise Fleisch blockierten Autobahn nach Unfall

Aus bisher unbekannter Ursache touchierte ein mit Schweinefleisch beladener LKW am Donnerstag, gegen 5.30 Uhr, eine Leitschiene auf der A10 Tauernautobahn bei Spittal an der Drau. „Dadurch wurde der Sattelauflieger so stark beschädigt, dass die gesamte Ladung auf der Fahrbahn verteilt wurde“, heißt es seitens der Florianis, die in der Folge zum Einsatz alarmiert wurden. Zudem konnte ein nachkommender Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Bordwand des Anhängers auf.

15 Tonnen Fleisch blockierten A10

In Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei, der ASFINAG sowie einem privaten Abschleppdienst wurde das Ladegut von den Freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau uns St. Peter umgeladen. Des Weiteren wurde der beschädigte Sattelzug geborgen und die Fahrbahn gereinigt. Dies forderte auch von den Autofahrern einen Tribut. Es staute sich mehrere Kilometer zurück.

Polizei: „Niemand wurde verletzt“

Laut der Polizei war der 56-jährige Kraftfahrer aus Villach ins Schleudern geraten. „Dabei streifte er mehrmals sowohl die rechtsseitig verlaufende Leitschiene als auch die mittig entlang der Autobahn verlaufende Betonleitwand“, so die Beamten. Schließlich hielt der Anhänger den Kräften nicht mehr Stand und die geladenen Fleischwaren fiel auf die Autobahn. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste der Wolfsbergtunnel gesperrt werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 10:37 Uhr aktualisiert