Bombendrohung gegen Bundesheer in Linz: Stellungskommission geräumt

Die Bombendrohserie in Österreich geht weiter. Obwohl ein 20-jähriger Tatverdächtiger vor Tagen ausgeforscht wurde, tauchen trotzdem immer wieder Drohungen auf. So auch am heutigen Donnerstagmorgen, dem 16. Oktober, war die Polizei bei einer erneuten Bombendrohung in Linz im Einsatz. Dieses Mal war das Ziel der Drohung das österreichische Bundesheer, das die Linzer Garnisonsstraße räumen musste. Konkret betroffen war die Stellungskommission, bei der sich heute früh zahlreiche stellungspflichtige junge Männer einfanden. Das Gebäude wurde evakuiert.

120 Personen wurden evakuiert

Etwa 120 Personen wurden aus dem betroffenen Gebäude in Sicherheit gebracht, und die Anlage konnte im Laufe des Vormittags durchsucht werden. Die Drohungs-Mail traf am späten Mittwochnachmittag an einer E-Mail-Adresse ein, die für jedermann im Internet findbar ist und nicht rund um die Uhr kontrolliert wird. Heute Morgen wurde sie jedoch entdeckt, und Maßnahmen wurden eingeleitet. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 10:59 Uhr aktualisiert