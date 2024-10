Einbrecher geschnappt: Bargeldabhebung führte zur Verhaftung

In der Nacht von 30. September auf 1. Oktober brach ein vorerst unbekannter Täter in eine Wohnung in Mödling ein und stahl zwei Elektrogeräte, einen hohen zweistelligen Eurobetrag sowie einen Führerschein und eine Kreditkarte des Opfers. Mit der gestohlenen Kreditkarte wurden in den frühen Morgenstunden des 1. Oktober zwei Abbuchungen in Wien durchgeführt und der unbekannte Täter versuchte bei einem Bankomaten in Wien Bargeld zu beheben und bei einem Automatenshop einen Betrag zu bezahlen. Der Gesamtschaden bei den verübten Straftaten liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Der Täter wurde geschnappt

Bei umfangreichen Ermittlungen konnten die Bediensteten der Polizeiinspektion Mödling mit Unterstützung der Kollegen des Landeskriminalamtes Niederösterreich einen 32-jährigen slowakischen Staatsbürger als mutmaßlichen Einbrecher ausforschen. Von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde eine Festnahmeanordnung für den Beschuldigten erlassen. Bedienstete der Bereitschaftseinheit Wien haben den 32-Jährigen am 11. Oktober in Wien kontrolliert und anschließend festgenommen. Bei der Einvernahme auf der Polizeiinspektion Mödling zeigte sich der Beschuldigte zum Wohnungseinbruch in Mödling geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.