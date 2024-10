Verunreinigtes Wasser: Tourismusbetriebe leiden unter Mehrkosten

Lösung muss her

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 11:05 / ©Pexels / Ibrahim Boran

Noch immer können tausende Klagenfurter das Wasser aus der Leitung nicht wie gewohnt trinken. Nicht nur für die betroffenen Bürger ist die Situation mit viel Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden, auch die Unternehmen, insbesondere die Tourismusbetriebe, leiden enorm darunter.

Verunreinigte Trinkwasser sorgt für höhere Kosten

„In den vergangenen Wochen haben sich sehr viele verärgerte Betriebe mit Beschwerden an uns gewandt“, erklärt Bezirksstellenobmann Franz Ahm. Vor allem die Gastronomie und Hotellerie seien von der aktuellen Misere betroffen. „Sie haben durch das verunreinigte Trinkwasser höhere Kosten, weil zum Beispiel zum Kaffee teureres Flaschenwasser serviert werden muss. Hinzu kommt der logistische Mehraufwand beim Kauf und der Rückgabe der Pfandflaschen“, führt Ahm aus. Das verunreinigte Wasser in Klagenfurt sorgt aber auch für einen Imageschaden: „Einige Hotelbetriebe haben mir sogar von Stornierungen aufgrund der Wassersituation berichtet“, so der Bezirksstellenobmann weiter.

©WKK / Daniel Waschnig Am Foto: Bezirksstellenobmann Franz Ahm

„Betroffene Unternehmen finanziell entschädigen“

Umso mehr begrüßt die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Klagenfurt den Vorstoß von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), betroffene Unternehmen und Haushalte finanziell zu entschädigen. Ahm: „Vielen Betrieben sind zusätzliche Kosten entstanden oder sie mussten sogar Umsatzeinbußen hinnehmen. Wir stehen daher gerne als Partner zur Verfügung, um an einer Lösung für Entschädigungen mitzuarbeiten und ein gerechtes Modell für alle zu finden.“