Neu bei Hofer: Das ändert sich jetzt im Produkt-Sortiment

200 neue Produkte gibt es in den HOFER-Filialen in Österreich zu entdecken.

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024

Mit Sommer 2024 wurde die Modernisierungswelle der HOFER-Filialen in Österreich abgeschlossen. Neu ist aber nicht nur das Ladendesign, sondern auch das Sortiment! Denn ein zentraler Punkt des Konzepts war die Erweiterung der Produktvielfalt. In Summe bietet HOFER seinen Kunden jetzt über 200 neue Produkte an. Das Angebot erstreckt sich von Fleisch, Wurst oder Käse bis hin zu Hygiene- und Haushaltsprodukten. Insgesamt bietet der Diskonter nun über 3.000 Artikel.