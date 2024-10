Millionen-Projekt: Hochwasserschutzbau in Feld am See geht ins Finale

Ein Jahr nach dem verheerenden Hochwasser im Jahr 2019 wurde das Hochwasserschutzprojekt in Feld am See in Angriff genommen.

Ein Jahr nach dem verheerenden Hochwasser im Jahr 2019 wurde das Hochwasserschutzprojekt am Hoferbergbach in Angriff genommen. Jetzt das 3,4 Millionen Euro schwere Projekt kurz vor der Fertigstellung. „Die Schutzverbauungen sind für die lokale Bevölkerung enorm wichtig und sollen den Menschen wieder das Gefühl der Sicherheit geben“, betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) als zuständiger Katastrophenschutzreferent.

Investition zum Schutz der Kärntner Bevölkerung und Infrastruktur

„Durch die errichteten Schutzmaßnahmen fließen künftige Hochwässer nun unterhalb der B98 Millstätter Straße ab“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Gerade in den letzten Jahren haben heftige Unwetter in vielen Teilen Kärntens massive Schäden an der Straßen- und Wegeinfrastruktur verursacht, was jedes Mal mit hohen Kosten und Verlusten für Land, Gemeinden und Anrainer verbunden war. „Mit Projekten wie in Feld am See können wir präventiv dazu beitragen, solche massiven Schäden an Infrastruktur und Siedlungen zu verhindern“, so Gruber.

133,27 Tonnen Bewehrungsstahl in Feld am See verbaut

Im Rahmen des Verbauungsprojekts im Ortsbereich von Feld am See wurde ein hochwassertaugliches Gerinne mit Grobsteinschlichtungen bis zur Geschiebedosiersperre beziehungsweise im Bereich der Querung B 98 – Millstätter Straße ein überdecktes Gerinne in Stahlbeton errichtet. Für den Bau der 72,6 Meter langen und an der Überfallsektion sieben Meter hohen Geschiebedosiersperre am Grabenausgang wurden 1.815 Kubikmeter Transportbeton und 133,27 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut. Das Rückhaltevolumen der Sperre beträgt 6.300 Kubikmeter. Das vom ursprünglichen Bachlauf in die nördlich gelegene Tiefenlinie verlegte Mittellaufgerinne wurde mit insgesamt zwölf Sohlgurten beziehungsweise Sperren in Beton gesichert und dazwischen der neue Bachlauf mit Grobsteinschlichtungen errichtet. Oberhalb der Rodelbahn wurden ein Murbrecher sowie eine Forstwegbrücke projektgemäß umgesetzt. In der letzten Baustufe werden zur Stabilisierung des labilen Grabenbereiches sechs Konsolidierungssperren in Stahlbeton errichtet.

Projekt wird Ende des Jahres abgeschlossen

Auch Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig (SPÖ) machte sich ein Bild vom Baufortschritt: „Ich bin sehr froh, dass es mit dem Schutzwasserverband Gegendtal-Ossiacher See gelungen ist, den Hoferbergbach in den letzten vier Jahren auszubauen. Die Wildbach- und Lawinenverbauung hat hier großartige Arbeit geleistet, um die Ortschaft Feld am See sicherer zu machen.“ Derzeit werden die letzten Bauwerke im Bereich der Sperrenstaffelung fertiggestellt. Somit kann das Projekt noch Ende dieses Jahres abgeschlossen werden.