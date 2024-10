Multi-Millionen-Jackpot geknackt: Auch Steirer räumte wieder viel Geld ab

Rund 10,9 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“ – zum zweiten Mal innerhalb eines Monats gab es bei Lotto „6 aus 45“ einen zweistelligen Millionen-Gewinn. Gelungen ist dies einer Kärntnerin bzw. einem Kärntner, die bzw. der den jüngsten Siebenfachjackpot im Alleingang geknackt hat und von der Gewinnhöhe nur knapp hinter jenem Steirer liegt, der im September – ebenfalls nach einem Siebenfachjackpot – knapp über 11 Millionen Euro gewonnen hat.

Dritthöchster Gewinn der Lotto-Geschichte

Am Dienstag am späteren Nachmittag wurde der gewinnbringende Quicktipp in einer Annahmestelle in Unterkärnten gespielt, und im sechsten von acht Tipps befanden sich exakt jene Zahlen, die der Schlüssel zum Multi-Millionen-Gewinn waren. Beim jüngsten Sechser handelt es sich um den dritthöchsten Gewinn in der Lotto Geschichte (hinter den 14,9 Millionen Euro eines Niederösterreichers aus dem Jahr 2018 und den 11,1 Millionen Euro des Steirers vom September), und damit um den höchsten je in Kärnten erzielten Lotto Sechser.

Steirer gewann rund 75.600 Euro

Vier Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 75.600 Euro. Je ein Gewinn wurde in Salzburg und der Steiermark per Normalschein sowie in Oberösterreich und über die Spieleseite win2day per Quicktipp erzielt.

Joker brachte Vorarlberger 337.700 Euro ein

Beim Joker schließlich erzielte ein Vorarlberger dank des angekreuzten „Ja“ zum Joker einen Solo-Gewinn. Dieser schlägt sich mit rund 337.700 Euro zu Buche. Zugute kam dem Gewinner, dass auf jenem Wettschein in Kärnten, auf dem ebenfalls die richtige Joker Zahl gestanden wäre, das „Nein“ angekreuzt war.