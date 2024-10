Inflation bei 1,8 Prozent: Das kostet dich der Einkauf

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024, 12:31 / ©Montage: Canva

„Im September ist die Inflation in Österreich wie in der Schnellschätzung erwartet von 2,3 Prozent im August auf 1,8 Prozent zurückgegangen. Damit hat die Teuerung den EZB-Zielwert von 2 Prozent erstmals seit April 2021 wieder unterschritten. Dass das allgemeine Preisniveau mittlerweile auf den niedrigsten Wert seit Februar 2021 gesunken ist, hat vor allem mit den im Jahresvergleich günstigeren Treibstoff- und Heizölpreisen zu tun. In der Gastronomie lagen die Preisanstiege weiterhin über der allgemeinen Teuerung, während die Nahrungsmittelpreise zwar weniger stark als die Gesamtinflation wuchsen, zuletzt aber wieder deutlich zulegten“, sagt Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria.

Preise im täglichen Einkauf

Der Preisanstieg beim täglichen Einkauf war höher als die Gesamtinflation, beim wöchentlichen jedoch niedriger. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, stieg im September im Jahresabstand um 4,0 Prozent. Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe beinhaltet, stieg im Jahresvergleich um 0,9 Prozent.

Das wurde teurer Nahrungsmittelpreise, durchschnittlich +1,6 %

Fleisch +1,9 %

Öle und Fette +10,4 %

Brot und Getreide +1 %

Obst +1,3 %

Gemüse +1,2 %

Milch, Käse und Eier +0,2 %

Alkoholfreie Getränke +6,6 %

Frucht- und Gemüsesäfte +17,5 %

Wohnung, Wasser, Energie, durchschnittlich +1,5 %

Mieten +5,5 %

Strompreise +7,4%

Instandhaltung von Wohnungen: +4 %

Restaurants und Hotels, durchschnittlich +5,9 %

Bewirtungsdienstleistungen +5,8 %

Beherbergungsdienstleistungen +6,7 %

verschiedene Waren und Dienstleistungen, durchschnittlich +5,2 %

Versicherungspreise +5,9 %

Körperpflege +3,6 %

Verkehr

persönliche Gebrauchsgegenstände +7,4 %

Reparaturen privater Verkehrsmittel +7,5 %

Neue Kraftwägen +1,5 %

Das wurde günstiger Wohnung, Wasser und Energie

Haushaltsenergie: – 7,6 %

Heizölpreise -17,4 %

Feste Brennstoffe -16,2 %

Gaspreise -25,7 %

Fernwärme -9,7 %

Die Preise für Verkehr, durchschnittlich -2,9 %

Treibstoffe -13 %

Flugtickets -0,7 %

Gebrauchte Kraftwägen -5,7 %



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2024 um 12:51 Uhr aktualisiert