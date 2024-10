Projekt unterstützt Kärntens Spitzensportler beim Studium

Das traditionelle Semester-Warm-up fand am Mittwoch in Klagenfurt statt.

Das traditionelle Semester-Warm-up fand am Mittwoch in Klagenfurt statt.

Landeshauptmann Peter Kaiser begrüßte im Zuge der Veranstaltung acht Neuzugänge des Projektes „Spitzensport und Studium“. In Summe nehmen 7 Spitzensportler daran teil. Bis dato hat es 20 Abschlüsse gegeben. „Es ist kein Entweder-oder, dieses Projekt stellt vielmehr eine symbiotische Verbindung zwischen Spitzensport und Studium her“, betonte Kaiser.

Sportler werden von 28 Mentoren unterstützt

Institutsvorstand Angelika Wiegele dankte allen, die das Projekt mittragen. Es stelle eine Brücke zwischen sportlicher Spitzenleistung und akademischer Exzellenz her. Wie erfolgreich man den dualen Karriereweg beschreiten kann, schilderte Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau, die inzwischen einen Doktortitel in Medizin hat. Durch die Kombination von Spitzensport und Studium habe sie gelernt, Dinge zu priorisieren und das Maximum aus den 24 Stunden eines Tages herauszuholen, erzählte sie. „Einmal habe ich sogar beim Skifahren am Lift gelernt“, so Vadlau. Projektleiter Thomas Brandauer, selbst Sportpsychologe, betonte, dass die Teilnehmenden von 28 Mentoren unterstützt werden.

Studium mit Hochleistungssport kombinieren

Das Projekt startete 2007 in Kooperation von Land Kärnten und Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Initiiert wurde es vom damaligen Leiter des Universitätssportinstituts, Franz Preiml. Ein abgestimmtes Mentoren-System ermöglicht es Spitzensportlern ein Universitätsstudium mit dem Hochleistungssport zu kombinieren. Die Unterstützung erfolgt auf administrativer, ideeller und sportlicher Ebene. Das Projekt ist Aktiven aus allen Bereichen zugänglich und wird auch von Paraathleten genutzt.